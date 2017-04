Tromsø ydmyket på hjemmebane av høytflyvende Stabæk

ANNONSE

TROMSØ -STABÆK 0-3:

Det skulle ikke gå lang tid før Tromsø havnet bakpå i søndagens eliteserieoppgjør hjemme mot Stabæk.

Faktisk var det bare spilt fem minutter på Alfheim da Ohi Omoijuanfo fikk løpe seg fri ved den bakre stolpen. Innlegget fra Luc Kassi fikk eliteseriens toppscorer stange inn helt uforrstyrret fra kort hold.

Omoijuanfo hadde allerede levert to hattrick tidligere i sesongen. Stabæks nummer 99 likevel fikk merkelig enkelt score sitt første mål på bortebane i Eliteserien 2017.

Vondt ble til verre for Tromsø seinere i omgangen da mer nølende forsvarsspill straffet seg. To ganger til måtte keeper Gudmund Taksdal Kongshavn hente ballen i nettet bak seg allerede før hvilen.

Det viste seg å bli altfor mye å komme tilbake fra.

- Førsteomgangen vår var svak, men i den andre omgangen så det bedre ut. Men det blir vanskelig når man kommer under 0-3. Vi er for ustabile. Vi må jobbe videre for å finne en god nok stabilitet. Nå skal vi reise til Aalesund og revansjere oss i neste runde, sa Tromsø-trener Bård Flovik til Eurosport.

Effektivitet vs. ineffektivitet



Selv om det ikke manglet på målsjansene for spissduoen Thomas Lehne Olsen og Gjermund Åsen, maktet TIL aldri å sette ballen inn bak Mandé Sayouba.

Flere nettkjenninger enn Ohis Omoijuanfos tidlige ledermål ble det derimot i den andre enden av banen.

TUNG DAG: Tromsø og Morten Gamst Pedersen infridde ikke på Alfheim. Bidet er fra en tidligere kamp.

På tre minutter like før sidebyttet banket Tonny Brochmann inn både 0-2 og 0-3 etter tamt forsvarsspill fra hjemmelaget.

Dansken var kanskje litt heldig med at det første av de to målene trillet inn. Men da han klemte til fra langt hold like etterpå var både presset og keeperspillet under pari fra Tromsø.

Hjemmeforsvaret rygget og rygget, mens det noe flakkende skuddet fra Brochmann fikk målvakt Kongshavn til å feilberegne ballbanen.

Stabæk med i toppen



Den andre omgangen forløp uten flere scoringer.

Stabæk har med dette imponerende tolv poeng og fire seirer på fem kamper så langt i Eliteserien.

Det gir bærumslaget en svært overraskende tredjeplass på tabellen. Etter Rosenborgs poengtap hjemme mot Aalesund søndag, skiller det bare to poeng opp til tetplassen.

- Jeg er glad nå. Dette var en veldig god kamp for oss. Vi gjorde det treneren ba oss om å gjøre, sa Stabæks Luc Kassi, som bidro med to målgivende pasninger mot TIL.

Tromsø blir stående på sju poeng og ligger midt på tabellen.