Tror Real Madrid-klausul sikrer Ødegaard spilletid

HEERENVEEN (Nettavisen): Når norske fotballtalenter er på nippet til å skifte klubb, sier de ofte at det er viktigst at de ikke blir sittende på benken.

Det samme gjelder Ødegaard.

Nå har han startet et nytt kapittel i nederlandske Heerenveen, men fortsatt gjenstår det å se om oppholdet faktisk fører til verdifull førstelagserfaring for det norske supertalentet.

- Spill eller betal



Norges fremste La Liga-ekspert Petter Veland tror Real Madrid kan ha sikret seg dette gjennom en hemmelig klausul i lånekontrakten.

- I flere tilfeller er det rapportert at Real Madrid har klausuler innbakt i leieavtaler for å sikre at unge spillere får spilletid, sier Veland til Nettavisen.

Fotballeksperten forteller at det vanligvis blir inngått en form for avtale som gjør at klubben som låner spilleren må betale ekstra kompensasjon til Real Madrid om avtalen ikke overholdes.

Det kan eksempelvis dreie seg om en skriftlig enighet som skal sikre at spilleren enten får en prosentvis del av total spilletid eller et minimum antall kamper over en viss periode.

- I denne avtalen har ikke jeg hørt noe om en slik variant, men det er vel gjerne derfor Real Madrid har muligheten til å hente ham tilbake til sommeren om de ikke er fornøyd med utviklingen/spilletiden. Det virker som at det her bare er en lovnad om mye spilletid dersom han holder nivået, noe Heerenveen gjerne da tror at han gjør ettersom de velger å leie ham, sier Veland.

Ødegaards leiekontrakt varer frem til sommeren 2018, men Ødegaard kan kalles tilbake til den spanske klubben allerede sommeren 2017 dersom Real Madrid ønsker det.

Magnus Kragtorp, president i den norske supporterklubben til Real Madrid, svarer et kontant «ja» når Nettavisen spør om han tror Real Madrid har sikret seg Ødegaard-spilletid via en klausul.

- Det er jeg ganske overbevist om, i og med at de har brukt så lang tid på å finne en klubb. Jeg vil tro Heerenveen har gitt de løftene Real Madrid ønsket, at han får spille mest mulig, sier Kragtorp til Nettavisen.

- Er dette vanlig når Real Madrid låner ut spillere?

- Det er nok vanlig for de fleste, antar jeg. Det er ikke vits å låne dem ut hvis de ikke får spille. Derfor er jeg ganske sikker på at det foreligger løfter om spilletid, men det avhenger selvfølgelig også av at Ødegaard presterer. Men jeg er overbevist om at han starter en del kamper i starten, sier Kragtorp.

TRENING: Martin Ødegaard på trening i Heerenveeen.

Den nederlandske journalisten Rene Smid dekker Heerenveen tett for avisen The Leeuwarder Courant. Journalisten tror ikke den norske 18-åringen kan regne med å få spilletid gratis.

- Trener Jurgen Streppel anerkjenner talentet hans, men han vil ikke bli presset til å sette Ødegaard inn i startelleveren. «Det beste laget spiller», sa han til meg. Hvis Ødegaard tilvenner seg Heerenveen og måten de spiller fotball på, tror jeg han kan bli en gedigen suksess. Han har talentet til det, sier Smid til Nettavisen.

- Må vise hva han står for



Han mener det som gjorde at Ødegaard valgte Heerenveen handler mer om magefølelse enn løfter om spilletid.

- Samtalen Ødegaard hadde med Heerenveen den 18. desember var svært god. Han tilbragte dagen hos klubben sammen med faren Hans Erik, og de koste seg. Men selv om han har masse talent, må han fortsatt vise hva han står for. Ja, han er god med ballen, men det blir mye oppmerksomhet og press nå, Kan han takle det? Han sier han kan det. Vi får se, sier Smid.

FLERE FRA SKANDINAVIA: Martin Ødegaard har flere lagkamerater fra både Sverige og Norge. Her setter han seg i bilen etter trening med Sam Larsson (t.v.) og Morten Thorsby (t.h).

Heerenveen-trener Jurgen Streppel valgte å skjerme nordmannen fra intervjuer fredag. Han svarer slik på Nettavisens spørsmål om inntrykket av Ødegaard så langt.

- Vi har 25 spillere, og han er en av dem. Men alle er selvsagt nysgjerrige på hvem den nye spilleren er. Han passer veldig enkelt inn her, for han er veldig tilbakelent og avslappet. Og han har flere venner her, som Morten (Thorsby) og andre skandinaver. Det gjør det enklere for ham å integreres, sier Streppel til Nettavisen.

Fornøyd trener



Treneren har bare sett Ødegaard på noen få treninger, men roser nordmannens ferdigheter.

- Han er en god teknisk spiller og har et godt øye, som dere allerede vet, og jeg tror alle er klar over kvalitetene hans. Ikke bare dere journalister og vi trenere, men også de andre spillerne er nå klar over hva han kan, sier han.

Heerenveen-sjefen forteller at han også har speidet på Ødegaard i flere kamper, senest fra tribuneplass på Marienlyst da nordmannen spilte U21-landskamp mot Serbia.

Lørdag kan Ødegaard debutere når Den Haag kommer på besøk til Abe Lenstra Stadion, Heerenveens storstue som tar rett i underkant av 27.000 tilskuere.

Lørdagens motstander står med fire tap på de fem siste kampene og bør være en overkommelig motstander for Heerenveen, som ligger godt plassert på femteplass i Æresdivisjonen.

Kampen starter 18.30 og sendes på Viasat Sport. Nettavisen er på plass i skøytebyen og rapporterer fra nordmannens mulige debut.

