TV 2: - Edvartsen ferdig i NFF-jobb

Ifølge kanalen skal den profilerte dommerens tid som seksjonsleder i Norges Fotballforbund være over.

I TV 2s artikkel, som er ført i pennen av profilerte Davy Wathne, kommer det frem at Edvartsen er ferdig som seksjonsleder for fotballforbundets avdeling for samfunnsansvar.

Han har kun hatt jobben siden februar 2016.

– Situasjonen drøftes. Vi er inne i en prosess, sier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Edvartsen kommer heller ikke tilbake som toppdommer i Norge neste sesong, hevder kanalen.

- Om han er ferdig som toppdommer i et evighetsperspektiv, er vanskelig å fastslå, sier Bjerketvedt til TV 2.

Ifølge TV 2 skal NFF være av den oppfatning at Edvartsens opptreden i år har vært uforenlig jobben.

I begynnelsen av mai ble det nemlig klart at Edvartsen, en av Norges beste og mest profilerte fotballdommere, ikke får dømme fotballkamper i regi av Norges Fotballforbund denne sesongen.

Bakgrunnen var en svært krevende konflikt mellom Edvartsen og dommersjef i NFF Terje Hauge. Konflikten ble løst ved at Edvartsen signerte en sluttavtale. Edvartsen fikk også krass kritikk for sin behandling av dommerkolleger over tid.

Som følge av konflikten og avtalen som kom i stand mellom partene får han ikke lov til å dømme i Eliteserien denne sesongen, og han har også meldt seg ut av Dommerforeningen.

Edvartsen har uttalt at han planlegger å dømme i Eliteserien fra 2018 igjen, men nå kan også denne planen gå i vasken for dommeren.

Edvartsen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.