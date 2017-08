TV-ekspert om Deilas Stengel-vraking: - Kjøper ikke forklaringen

En frisk og skadefri Herman Stengel ble regelrett vraket til Vålerengas tropp mot Tromsø. Nå er VIF-fremtiden usikker for 21-åringen som kun har kontrakt ut sesongen.

VÅLERENGA - TROMSØ 0-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Til tross for at klubben har gitt ham et tilbud, har foreløpig ikke Stengel forlenget avtalen med Vålerenga.

Hovedtrener Ronny Deila hevder at han vraket Stengel mot Tromsø utelukkende av sportslige grunner. På spørsmål fra en journalist om 21-åringen ikke er god nok, svarer Deila:

- Det er så enkelt som det, egentlig. Det er hard konkurranse, og i dag spilte vi 4-3-3. Da ser jeg på Herman mest som en 6-er, en sentral midtbanespiller, og da holdt det med to spillere på benken og banen. Og da valgte jeg Christian Grindheim og Magnus Lekven, forklarer Deila.

Den forklaringen går ikke hjem hos alle. Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim la ut denne twittermeldingen mandag kveld:

Deila: "Stengel på tribunen fordi vi bare skulle ha to sentrale i troppen." Den kjøper jeg ikke helt. — Kenneth Fredheim (@KenFredheim) August 14, 2017

- Har aldri fryst ut noen

Når Nettavisen spør om Fredheim kan utdype hvorfor han ikke kjøper Deilas forklaring, svarer TV-kommentatoren slik:

- At de ikke har bruk for en frisk Stengel i en kamptropp, det har jeg vanskelig for å tro på, sier han.

Fredheim understreker at han ikke kjenner saken godt nok til å uttale seg noe ytterligere.

En av journalistene ville vite om Deila på grunn av kontraktssituasjonen fryser ut Stengel, men da snøfter VIF-sjefen.

- Jeg har aldri fryst ut en spiller i min trenerkarriere, og det kommer jeg heller aldri til å gjøre. Dette kan dere lage til en stor sak, men det er ikke noen stor sak for meg. Vi har mange midtbanespillere og stor konkurranse. Herman har fått spille mye i vårsesongen, nå er det andre som får sjansen. Hvis vi ikke spiller bedre enn det her, er det en mulighet for å komme inn igjen, sier den tidligere Celtic-manageren.

Natt til torsdag denne uken stenger det norske overgangsvinduet, men VIF-spilleren går nå langt i å garantere at han blir værende.

På spørsmål fra Nettavisen om det kan komme et klubbskifte i løpet av de neste dagene, svarer han kort og greit «ikke nå».

Den tidligere Stabæk-spilleren har de siste dagene blitt koblet til Tromsø, som var nettopp VIFs motstander på Ullevaal søndag.

- Ja, men det blir ikke noe nå. Nå skal jeg jobbe steinhardt hver dag og komme inn i laget igjen, sier han til Nettavisen.

- Vi snakker sammen



Han har som nevnt bare forpliktet seg til klubben ut sesongen. Men han innrømmer at det ikke er bestemt noe den ene eller andre veien.

- Vi snakker sammen, så får vi se. Men nå vil jeg bare komme meg på banen, det er det jeg jobber for, sier Stengel.

VALGTE ANNERLEDES: Vålerengas trener Ronny Deila forklarte valget av Stengel-vrakingen med sportslige grunner.

Deila bekrefter at VIF har gitt Stengel et tilbud om kontraktsforlengelse, og svarer slik på en journalists spørsmål om han selv ønsker å ha med 21-åringen videre.

- Jeg hadde ikke gitt ham kontraktstilbud hvis ikke, sier Deila.

Fikk Klanen-tilrop



Klanen viste støtte til Stengel underveis i kampen mot Tromsø ved å synge unguttens navn ved flere anledninger. Det hadde 21-åringen fått med seg.

- Først og fremst er det veldig hyggelig, det setter jeg pris på. Nå skal jeg bare jobbe hardt og komme meg inn på laget fortest mulig.

- Er det frustrerende å ikke få spille?

- Alle fotballspillere vil spille fotball, og jeg vil selvfølgelig spille, jeg også, sier Stengel.

Nå venter storkamp mot rivalene Lillestrøm for Vålerenga, og den kampen spilles førstkommende lørdag klokken 18.00 på Åråsen. Med eller uten Herman Stengel.