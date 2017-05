TV-konflikten drar ut, trolig flere måneder til rettssak

ANNONSE

Før påske stevnet Fotball Media TV 2 for bruken av bilder i programmet FotballXtra. Det sendes mens hoveddelen av Eliteserien-runden går på søndager.

TV 2 står hardt på at de har dekning for denne praksisen og henviser til den såkalte nyhetsretten. Fotball Media og rettighetshaver Discovery mener kanalen tøyer regelverket altfor langt og reagerte meget skarpt.

- Saken står der den har stått den siste tiden. Stevningen er sendt inn, og den følger en juridisk prosess videre. Det er retten som setter tidslinjen for hva som skjer videre. Vi regner med at det blir et møte mellom partene i forbindelse med stevningen, men selve saken blir nok ikke behandlet før til høsten, sier daglig leder i Fotball Media, Knut Kristvang, til NTB.

-Vår holdning har ikke endret seg. Vi mener at TV 2 utnytter nyhetsretten på en utspekulert måte slik de gjør det i forbindelse med FotballXtra-sendingene. Partene tolker lovteksten i nyhetsrettsdirektivet forskjellig, sier Kristvang.

Det har vært kontakt mellom partene om saken siden stevningen ble sendt inn.

TV 2 har endret litt på innholdet fra de første rundene. Flere av sportsnyhetsbolkene er fjernet.

- Vår tolkning av nyhetsretten ligger fast, basert på gjeldende lovgiving. Dette er en rett til det beste for seerne, og vi benytter denne retten i tråd med lovgivers intensjon, sa nyhets- og sportsdirektør i TV 2 Jan Ove Årsæther til NTB for noen uker siden.

Det er lite trolig at saken får en løsning før den havner i retten.

