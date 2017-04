BEKLAGER: Jan-Erik Aalbu beklager at Discovery stoppet TV 2 fra å filme Lillestrøm-spillere med sørgebånd i Ålesund. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

TV-krigen: - Discovery nektet TV 2 å filme sørgebåndseanse

TV 2 ønsket å filme at Lillestrøm spilte med sørgebånd mot Aalesund for å hedre en 12 år gammel spiller som døde i påsken. Discovery beklager at de stoppet TV-konkurrenten.