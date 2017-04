TV-krigen: NFF støtter ikke boikott-oppfordring

ANNONSE

TV-krigen mellom Discovery og TV 2 tok en dramatisk vending onsdag. Norsk Toppfotball sendte ut en mail der spillere og trenere i samtlige norske eliteserieklubber ble oppfordret til ikke å stille opp i Davy Wathnes populære program.

- Norsk Toppfotballs oppfordring om boikott av studiodeltakelse i TV 2s FotballXtra må stå for deres regning. NFFs holdning er at vi ikke må blande striden om visning av bilder fra kampene med hvem som deltar i et TV-studio, selv om det skjer i samme TV-program. All journalistisk virksomhet som ikke er forankret i rettighetsproblematikk må være åpen og tilgjengelig for alle medier, inkludert kilder og intervjuobjekter, sier Bjerketvedt i en uttalelse til NTB torsdag.

Til Nettavisen forteller administrerende direktør i Tromsø, Stig Arne Engen, at de kommer til å følge NTFs boikott.

- Vi er jo en del av Norsk Toppfotball, og det er vår interesseorganisasjon. Så dette forholder vi oss til. Vi har snakket med sportsavdelingen med bakgrunn i den henvendelsen fra Norsk Toppfotball, og så får vi se hva slags avgjørelse som kommer, sier Engen til Nettavisen.

Sportssjef i Saprsborg 08, Thomas Berntsen, var klar på at temaet kommer til å taes opp internt i klubben.

- Vi har noen tanker om dette, men jeg tror dette behandles på styrenivå. Så videre har vi egentlig ingen uttalelse, sier Berntsen til Nettavisen.

Før påske tok Fotball Media, som har solgt eliteserierettighetene til Discovery, ut stevning mot TV 2 for å stoppe målshow fra Eliteserien i FotballXtra.

Discovery, som har betalt 2,4 milliarder kroner for norsk seriefotball, har reagert kraftig på at TV 2 påberoper seg den såkalte nyhetsretten og viser fortløpende scoringer fra Eliteserien i FotballXtra.

TV 2 startet også flere programposter som het «sportsnyhetene» i programmet. 2. påskedag var både mål og nyhetsfokus tonet ned, men målene fra eliteserierunden ble vist både i pausen og like etter kampslutt.

Ligaforeningen vil ikke stille opp

Administrerende direktør Leif Øverland skrev følgende i mailen til eliteserieklubbene: «Som kjent har vi stevnet TV 2 knyttet til hvordan de utfordrer klubbenes medierettigheter. Noen av deres spillere og sportslig støtteapparat har blitt forespurt om å delta i dette programmet. Vi oppfordrer til at man IKKE deltar».

Videre het det: «Begrunnelsen er at TV 2 utfordrer nyhetsretten og dermed vårt økonomiske grunnlag. Vi må bruke vesentlig med ressurser for å stoppe dette og har sendt stevning. Så lenge saken ikke er avgjort, er vår anbefaling at vi ikke deltar i dette programmet».

Øverland utdypet mailen overfor NTB onsdag kveld:

- FotballXtra er slik vi ser det et ulovlig program, som angriper hele grunnlaget for å drive bredde- og toppfotball i Norge. Det er alvorlig at TV 2 fortsetter sin praksis, og vi rådgir klubbene som ligaforening til ikke å stille opp her, sa han.

(©NTB)

