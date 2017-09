Twitter-dokumentar gir unikt innblikk i Deadline Day

- Det er som å gjøre forretninger med mafiaen.

Deadline Day har seilet opp som en av de mest spennende og underholdende dagene i løpet av en fotballsesong, med hektisk aktivitet blant klubber som ønsker å forsterke laget idet sesongen starter for alvor.

Samtidig sitter fans over hele verden og følger nøye med på utviklingen gjennom dagen, og utveksler rykter, ser på live-sendinger, leser aviser og leter etter observasjoner fra klubbenes hovedkvarter i håp om at nettopp deres ønske skal bli til virkelighet.

Men hva skjer egentlig bak kulissene?

Det er vanskelig for andre enn hovedpersonene å vite, men sportsnettstedet Bleach Report har gjort sitt for å gi fotballsupportere et innblikk i Deadline Day.

- Latterlig å måtte gå gjennom dette

Da overgangsvinduet stengte på torsdag, fulgte de nemlig Sheffield United-manager Chris Wilder gjennom den hektiske dagen.

Og selv om Championship-klubben Sheffield United, som ligger på femteplass etter fem kamper i 2017-18-sesongen, har det samme budsjettet å rutte med som topplagene i Premier League, bydde Deadline Day på nok av frustrasjoner for den 49 år gamle manageren.

Se minidokumentaren nederst i saken!

- Det er bare latterlig, egentlig, å gå gjennom det vi må gå gjennom i dag, sier Wilder i minidokumentaren som er lagt ut på Twitter.

Klubben hadde fem spillere i kikkerten den siste dagen i overgangsvinduet: Motherwells Ben Heneghan, Watfords Jerome Sinclair, West Hams Domingos Quina, Fleetwoods Devante Cole og Birminghams Clayton Donaldson.

Og frustrasjonen steg da prisen på sistnevnte Donaldson økte. Etter først å ha fått beskjed om at spilleren kunne gå gratis, krevde Birmingham plutselig en sekssifret sum for spilleren.

- Som å gjøre forretninger med mafiaen

Samtidig gjorde agentene for tre av spillerne situasjonen enda vanskeligere, ved å kreve ekstrasummer for at overgangene skulle gå gjennom.

- Det er som å gjøre forretninger med mafiaen. Seriøst, sier Sheffield Uniteds sportslige leder, Carl Shieber, etter å ha snakket med Devante Coles agent.

- Du byr 70.000 pund for en spiller, så 200.000 pund. Så sier en agent «jeg har akkurat satt opp prisen til 1,2 millioner».

- Verre enn jeg hadde forventet

Dermed endte klubben opp med bare to av fem ønskede spillere inn porten på Bramall Lane. Deadline Day endte gikk ikke helt som manager Wilde hadde håpet.

- Det var verre enn jeg hadde forventet, sier han.

- Alle de fem spillerne ønsket å komme. Og bare to av fem kom. Jeg vet at agentene vil ha en best mulig avtale, og jeg vet at klubbene vil ha en best mulig avtale, men det må finnes en bedre måte å håndtere denne galskapen som har skjedd i dag, mener manageren.

Deadline day is even crazier than you think. We went behind the scenes with @SUFC_tweets to show you what really goes on... pic.twitter.com/1tvLqUpD9g — B/R Football (@brfootball) September 2, 2017

