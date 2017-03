Twitter-harseleringene har eksplodert etter avduking av Ronaldo-byste

ANNONSE

Bysten står på det som nå heter Cristiano Ronaldo Airport i Funchal, og til stedet på avdunkingen var Portugals president Marcelo Rebelo de Sousa og statsminister Antonio Costa.

Arrangementet skulle i hovedsak handle om at Ronaldo nå har fått sin helt egen flyplass oppkalt etter seg, men dette kom helt i skyggen av den merkelige statuen av Portugals yndling.

I hele dag har bysten av Real Madrid-stjernen vært kilden til latterliggjøring på Twitter, og forslagenene på hvem bysten ligener på har rent inn.

Her er dagens beste fra Twitter:

Don't understand everyone saying the new Ronaldo statue looks nothing like him. It's identical! 😂 pic.twitter.com/JqQgPYYAci — Footy Memes (@FootyMemes) March 29, 2017

Må være stas for Tommy Høiland at Ronaldo avduker byste av han. @hoeiland10 @strmsgodset #Eliteserien pic.twitter.com/S5meJdTn0b — Geir Magne Karlsen (@gmkarlsen) March 29, 2017

The new Cristiano Ronaldo statue is brilliant. Incredible likeness. pic.twitter.com/csffvk8b5G — Footy Humour (@FootyHumour) March 29, 2017

Norwegian ex #Liverpool star John Arne Riise honored by bronze bust at Cristiano Ronaldo airport in Madeira. #RonaldoStatue pic.twitter.com/DFEUEmxXLB — Paal Espen Hambre (@phambre) March 29, 2017

You vs the guy she tells you not to worry about #ronaldo pic.twitter.com/5ofOIP2LTG — _incech (@_Incech) March 29, 2017

I believe there's been a huge mistake made on the new bust of Cristiano Ronaldo at the Madrid Airport: pic.twitter.com/h9Hu5PiM90 — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) March 29, 2017

New horror movie trope: Ronaldo's bronze face. pic.twitter.com/MKrumgHdLv — The Football Ramble (@FootballRamble) March 29, 2017