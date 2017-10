Tyskland cruiset inn til VM-sluttspillet

Tyskland er fortsatt ubeseiret på bortebane i VM-kvalifiseringen. Nord-Irland var langt unna noen sensasjon torsdag og tyskerne vant greit 3-1.

Etter en del skadeforfall fra sine etablerte stjerner kunne Joachim Löw likevel mønstre et slagkraftig mannskap.

Sebastian Rudy roet nervene – hvis det i de hele tatt var noen – med sin 1-0- scoring etter bare to minutter. Sandro Wagner økte til 2-0 etter 21 minutter.

– Førsteomgang var veldig, veldig bra. I annenomgang stilnet vi litt av, men alt sett under ett må vi si oss fornøyd. Vi spilt en veldig god kvalifiseringskamp, sa Jérôme Boateng som var tilbake på det tyske landslaget.

Til tross for å ha roet en del ned på tempoet så gjorde tyskerne som de ville og Joshua Kimmich økte til 3-0 fire minutter før slutt. Så fikk vertene sitt tørstemål med Josh Magennis i siste spilleminutt.

Nordirene er sikret playoffplass allerede før bortemøtet mot Norge på Ullevaal søndag.

Löw sa før kampen i Belfast at han gikk for å vinne alle ti VM-kvalifiseringskampene. Det har bare Spania klart da de kvalifiserte seg til VM i Sør-Afrika i 2010. Et VM de vant.

Tyskland er regjerende mester og tar imot Aserbajdsjan søndag.

