Tyskland sendte Norge hjem som slakt: - Flaut!

De regjerende verdensmesterne gjorde som de ville med Lars Lagerbäcks «nye Norge». Klasseforskjellen var så stor at tidligere landslagskaptein Kjetil Rekdal måtte gni seg i øynene.

TYSKLAND - NORGE 6-0:

STUTTGART (Nettavisen): Tyskland vant til slutt fullt fortjent 6-0 etter det som ble 90 minutter med pinlig fotballeksjon for de norske spillerne.

Fra første til siste spark dominerte tyskerne totalt, og tidvis kunne man begynne å lure på hva dette ville gjøre med stoltheten til en ærgjerrig Lars Lagerbäck.

- Hadde ikke trodd dette

Tidligere tysklandproff og landslagsspiller Kjetil Rekdal kommenterte kampen for TV Norge. Han trodde ikke det han så av det norske laget.

- Jeg fleipet litt i dag om at alt under 0-5 er godkjent, men jeg hadde aldri trodd at vi skulle ligge under 0-3 etter 20 minutter og at vi skulle se ut som i første runde i cupen i Norge med et eliteserielag mot et lag fra fjerdedivisjon. Det er forskjellen akkurat nå, sa en kritisk Rekdal underveis i kampen.

På Mercedes-Benz Arena i Stuttgart, som egentlig tar 60.000 tilskuere, men bare 55.000 på internasjonale kamper, skapte Norge så vidt en målsjanse og fikk se på nært hold hvor gode verdens beste spillere faktisk er.

Etter en opptur mot Aserbajdsjan ble det norske folk og Lagerbäck påminnet jobben som fortsatt må gjøres for at Norge igjen skal få et fotballag å bli stolt av.

Det er nesten en liten opptur at Norge ikke skal spille en viktig kamp før høsten 2018, og at det fortsatt er mye tid å øve på.

På en gressmatte som var så strøken at reporterne begynte å lure på om det var kunstgress da de sto på sidelinjen under Norges trening søndag, gjorde tyskerne akkurat som de ville.

Etter ni minutter med enveiskjøring klarte ikke Norge å stå imot lenger. Jonas Hector fant Mesut Özil med en 45-graderspasning, og Arsenal-profilen sto helt alene og curlet ballen i hjørnet bak en utspilt Jarstein.

Minuttet senere var Norge heldige som ikke kom under 0-2 da Timo Werner banket ballen over mål da han fikk ballen upresset på ti meter.

- Får lære mye fotball

Norge var rett og slett flere hakk for små mot «Die mannschaft», og etter bare 17 minutter kom kampens andre scoring. PSG-stjernen Julian Draxler, som nylig ble koblet til Arsenal, fikk ballen i feltet, tverrvendte og satte enkelt inn 2-0 for vertene.

- Det er lekestue av tyskerne, sa Kenneth Fredheim på TV Norge.

- Ja, vi får lære mye om fotball her i kveld, Kenneth. Først og fremst er jeg skuffet over den norske aggressiviteten og avstandene som er her. Vi vet at Tyskland er gode, men vi må være mye mer kompakte, sa kommentatormakker Kjetil Rekdal.

OVERLEGNE: Mesut Özil og de tyske spillerne var i en egen klasse mot Norge.

Men tyskerne var langt fra ferdige. Norge mistet ballen igjen og igjen, og det tok ikke lang tid før det smalt nok en gang. Thomas Müller viste fotballklokskap da han utmanøvrerte det norske forsvaret og sørget for at ballen havnet hos Timo Werner, og spissen bredsidet enkelt inn 3-0 for Joacim Löws mannskap.

- Dette er fælt. Vi snakket om det allerede mot Aserbajdsjan. Vi kan ikke gjøre de feilene der. Gjør vi det mot Tyskland så scorer det mål. Her har de gjort det tre ganger på 20 minutter, sa Fredheim etter scoringen.

-Ja, og det kunne vært flere. Vi får svart på hvitt bevis på hvor stor nivåforskjell det er individuelt og lagmessig, sa Rekdal.

Norge kom bedre med i kampen etter 0-3-scoringen, men fem minutter før pause var det Tysklands tur til å juble igjen. Timo Werner steg til værs på et innlegg og headet inn 4-0 på vakkert vis.

Minuttet før pause var det Toni Kroos sin tur til å prøve seg, men bare en fantastisk redning fra Jarstein hindret ny baklengs. Dermed gikk Norge til pause på stillingen 0-4.

Rekdal: - Flaut

I pausen tok Lagerbäck grep, byttet ut Sander Berge for Gustav Valsvik og kjørte Håvard Nordtveit opp på midtbanen. Men det nyttet ikke.

Fem minutter etter hvilen fant Draxler innbytter Leon Goretzka med et fint innlegg, og midtbanespilleren steg til værs og headet inn 5-0.

- Dette er flaut, smalt det fra Kjetil Rekdal.

Det er vanskelig å si om Norge skjerpet seg eller Tyskland giret ned, men bortelaget kom bedre med i kampen etter 5-0. Ikke før det gjensto 11 minutter kom det en ny scoring.

En meget god Julian Draxler fant Mario Gomez med et innlegg, og fra kort hold stupheadet spissen inn kveldens sjette for vertene.

Men der stoppet det også. 0-6 og god tur hjem!

IKKE FORNØYD: Rune Jarstein måtte hente en rekke baller ut av eget nett mandag kveld.

Nå gjenstår to kamper av VM-kvaliken for det norske laget. Først venter San Marino til bortekamp 05. oktober, før kvaliken avsluttes hjemme mot Nord-Irland tre dager senere.

EM-kvaliken til EM i 2020 starter høsten 2018 med den såkalte nasjonsligaen. Les deg opp om det nye og nokså kompliserte turneringsoppsettet her.

Slik startet Norge:

Rune Jarstein, Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Jørgen Skjelvik, Haitam Aleesami, Mats Møller Dæhli, Sander Berge, Ole Selnæs, Mohamed Elyounoussi, Jo Inge Berget, Joshua King.

Slik startet Tyskland:

Marc-André ter Stegen, Jonas Hector, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Joshua Kimmich, Sebastian Rudy, Toni Kroos, Julian Draxler, Mesut Özil, Timo Werner, Thomas Müller.

