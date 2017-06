Tyskland vant U21-EM

ANNONSE

TYSKLAND U21 - SPANIA U21 1-0:

Tyskland er U21-mestere i fotball. Det ble klart fredag etter at det tyske laget slo Spania i finalen av U21-EM som har blitt spilt i Polen.

Mitchell Weiser ble matchvinner for tyskerne rett før pause.

Dette er første gang siden 2009 at tyskerne går helt til topps i turneringen og kun andre gang siden 1978 - året da mesterskapet ble spilt for første gang - at nasjonen vinner U21-EM.

- Det er faktisk litt utrolig. Jeg hadde ikke trodd dette på forhånd. Jeg vil gi all ære til trener Stefan Kuntz, en trener som er helt ubeskrevet som trener. Han har ikke trent et lag siden 2003. Han har vært sportssjef og jobbet litt i forbundet, før han tok over dette laget for ett år siden. De hadde en fantastisk kvalifisering og han har levert et fantastisk trenerhåndverk i denne turneringen, sier Eurosport-ekspert Eivind Bisgaard Sundet om den tyske triumfen i studio.

Spania på sin side vant turneringen både i 2011 og i 2013, men måtte altså ta til takke med den sure andreplassen.

Weiser fikset ledelse



Det var tyskerne som kom til kampens første sjanse etter åtte minutter. Yannick Gerhardt slo inn foran mål og Max Meyer fikk hodet på ballen fra rett innenfor 16-meteren og avslutningen traff utsiden av stolpen.

Etter 21 minutter var tyskerne på farten igjen og Serge Gnabry kom til en brukbar mulighet ved bakre stolpe etter et innlegg fra Max Arnold. Den tidligere Arsenal-spilleren fikk to muligheter, der den første ble blokkert, mens den andre gikk rett på Spania-keeper Kepa fra spiss vinkel.

Spania, som hadde imponert stort tidligere i mesterskapet, fikk det ikke helt til å stemme i første omgang og det var noe tamt over spanjolene.

Fem minutter før pause tok Tyskland ledelsen. Backen Jeremy Toljan slo et lurt innlegg mot Mitchell Weiser og han styrte headingen over keeper Kepa og bort i lengste hjørne på mesterlig vis. Tyskerne var i ledelsen.

Den ledelsen holdt laget til pause.

Store sjanser



Spania har vært gode i andre omgangene så langt i U21-meserskapet, men Tyskland fortsatte å ha et initiativ etter pausen. Spania skapte lite av store målsjanser, mens tyskerne var en smule mer giftige foran mål.

Etter 59 minutter viste likevel Saul Niguez seg fram. Mannen som scoret hat trick i semifinalen mot Italia viste igjen at han har en utmerket skuddfot og klinket til fra rundt 20 meter. Tyskland-keeper Julian Pollersbeck måtte ut i full strekk for å stoppe skuddet til Saul.

Like etter kontret Tyskland. Maximilian Philipp dro seg inn i 16-meteren og la ut igjen til navnebror Meyer, men hans skudd ble blokkert.

Så ble Gnabry spilt igjennom av Arnold og avslutningen var god, men keeper Kepa vartet opp med en fin beinparade og reddet skuddet.

Ceballos våknet



Etter 66 minutter holdt Spanias Jorge Mere på å rote det til. Stopperen klarerte hodeløst inn foran eget mål og Philipp kom på ballen. Meres stopperkollega Jesus Vallejo reddet dagen med en god blokkering. Gnabry kom på returen, men avslutningen snek seg like over krysset.

Det har blitt snakket mye om Dani Ceballos i dette mesterskapet og etter 73 minutter viste han seg endelig fram. Real Betis-talentet driblet seg fri i kjent stil og fyrte løs, men like utenfor den høyre stolpen.

Nærmere utlinging kom likevel aldri spanjolene, som møtte et Tyskland som forsvarte seg med bravur og holdt motstanderen i sjakk.

