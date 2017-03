Uavgjort for Manchester United mot Rostov

ANNONSE

ROSTOV - MANCHESTER UNITED 1-1:

Henrikh Mkhitaryan sendte Manchester United i ledelsen etter en halvtimes spill. Så fulgte hjemmelagets Aleksandr Bukharov opp med å ut sette inn utligningen ti minutter ut i den andre omgangen.

Likevel er det nok José Mourinho som smiler mest av de to managerne etter oppgjøret. Hans Manchester United fikk med seg et viktig bortemål fra oppgjøret, og har dermed et godt utgangspunkt før returoppgjøret i Manchester.

- Åpenbart at han er kjempefrustrert



Manchester Uniteds millardmann, Paul Pogba, hadde ingen stor kveld på banen onsdag. Den franske midtbanespilleren så ut til å slite med det ujevne underlaget, og hadde lange perioder i kampen der han slet med å bidra i gjestenes spill.

Da Pogba dro ned en av Rostovs spillere etter knappe 70 minutters spill, kommenterte Max' ekspertkommentator, Kjetil Rekdal, at han syntes franskmannen så ut til å slite.

- Det er åpenbart at Pogba er kjempefrustrert. Alt går galt her, kommenterte Rekdal underveis i kampen.

Mkhitaryan sendte United i ledelsen



Etter litt over en halvtimes spill, klarte Manchester United å bryte gjennom hjemmelagets forsvarsmur.

Marouane Fellaini gjorde en strålende prestasjon da han tok ned ballen på brystkassen i duell med en av Rostovs forsvarere. Belgieren fikk sendt ballen videre til Zlatan Ibrahimovic.

Den svenske spissen trillet ballen inn foran Rostov-målet, der Henrikh Mkhitaryan kom løpende. Han gjorde alt riktig i situasjonen, og sendte Manchester United i ledelsen.

SLO TILBAKE: Aleksandr Bukharov utlignet for Rostov.

Slo tilbake

Da Manchester United så ut til å ønske å kontrollere inn kampen til 1-0-seier, slo hjemmelaget tilbake.

Tsimofei Kalachev vartet opp med en strøken pasning som gled gjennom Manchester United-forsvaret som en varm fotball i smør. I andre ende av pasningen ventet Aleksandr Bukharov.

Russeren gjorde som Fellaini hadde gjort tidligere i kampen, og brukte brystkassen til å dempe ballen. I motsetning til Fellaini, fulgte ikke Bukharov opp med en pasning. I stedet banket han ballen i mål bak Sergio Romero i Manchester United-målet.

Bukharovs mål ble kampens siste, og dermed møtes de to lagene i returoppgjøret med resultatet 1-1 fra kampen i Russland.