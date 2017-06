Uavgjort i Lagerbäcks første hjemmekamp som Norges landslagssjef

ANNONSE

NORGE - TSJEKKIA 1-1:

ULLEVAAL (Nettavisen): Lars Lagerbäcks andre kamp som Norges landslagssjef startet godt sett med norske øyne, men likevel var det Tsjekkia som kunne juble for å ta ledelsen i førsteomgang.

I andre omgang utlignet Alexander Søderlund fra straffemerket, ettert at Tarik Elyounoussi ble taklet.

Søderlund kunne scoret to ganger, men fikk ikke muligheten da Tarik Elyounoussi i stedet valgte å skyte selv da de to kom løpende alene mot Tsjekkias mål.

BØRS: Slik spilte Norge mot Tsjekkia

God norsk start



Kampens første målsjanse kom da Tarik Elyounoussi avsluttet et norsk angrep med et skudd fra utenfor sekstenmeteren. Elyounoussi fikk bra fart i skuddet, men ballen snek seg til side for Tsjekkias mål.

I tillegg til Elyounoussis skudd, viste også en helt annen innsats og offervilje sammenlignet med den forrige landskampen, der det ble tap på bortebane mot Nord-Irland.

- Dette er lysår i forskjell fra det vi så i Belfast, oppsummerte Eurosports kommentator, Kenneth Fredheim, om den norske åpningen på kampen.

- Du verden, dette har vært et veldig positivt norsk kvarter, fortsatet Fredheim.

Selv om det norske spillet var flere hakk opp i kvalitet sammenlignet med tapet mot Nord-Irland, forble den første halvtimen av kampen målløs.

SPISSDUO: Tarik Elyounoussi og Alexander Søderlund dannet Norges spisspar mot Tsjekkia.

Tsjekkiske sjanser



Like etter at klokka rundet 30 spilte minutter, kom Tsjekkia seg til sin første målsjanse, men en god redning av keeper Rune Jarstein hindret gjestene fra å ta ledelsen. Jarstein kastet seg ut i full strekk og fikk akkurat slått ballen til side for målet.

Få minutter etter var Jarstein på nytt redningsmannen da han stoppet et tsjekkisk skudd. På den påfølgende corneren var Jarstein ustø i feltet, men tsjekkernes heading gikk til side for det norske målet.

Tore Reginiussen fikk seg en smell mot hodet tidlig i den første omgangen, og måtte til slutt gi seg, omtrent ti minutter før pause. Rosenborg-forsvareren ble erstattet av Gustav Valsvik.

Gjestene tok ledelsen

Knappe ti minutter før pause, fikk tsjekkerne satt ballen i mål.

Et langt innlegg gikk over nesten samtlige spillere foran det norske målet, men ved den bakerste stolpen kom Theodor Gebre Selassie skliende. Jonas Svensson feilet i forsøket på å markere Selassie, og kunne bare konstatere at gjestene tok ledelsen på Ullevaal.

Norge slo tilbake



Fem minutter inn i den andre omgangen kom Tsjekkia til en ny, stor målsjanse. Etter rotete norsk forsvarspill, endte ballen til slutt hos Tomas Soucek. Tsjekkeren klinket til med en skikkelig kanonkule som traff tverrliggeren bak Jarstein.

I stedet for en tsjekkisk dobling av ledelsen, var det Norge som skulle utligne.

Tarik Elyounoussi ble lagt i bakken inne i Tsjekkias sekstenmeterfelt, og dommer Andre Marriner dømte straffespark til Norge. Straffesparket tok Alexander Søderlund seg av, og spissen banket inn Norges utligning.

STOR MÅLSJANSE: Alene mot Tsjekkias keeper valgte Tarik Elyounoussi å skyte selv, i stedet for å trille ballen til Alexander Søderlund.

- Helt utrolig. Det er ikke lov



Like etter utligningen fikk Norge en eventylig målsjanse. Tarik Elyounoussi og Søderlund kom løpende alene mot det tsjekkiske målet. Søderlund gjorde seg klar for å få ballen fra Elyounoussi, men Olympiakos-spilleren valgte å forsøke et skudd i stedet for å gi ballen til lagkameraten.

Det fikk Eurosports Kenneth Fredheim og Kjetil Rekdal til å reagere.

- Hvordan er det mulig, Kjetil, at han ikke triller den til Søderlund, utbrøt Fredheim.

- Det er helt utrolig. Det er ikke lov, konstaterte Rekdal, som kommerte kampen sammen med Fredheim.

Norsk press

Gjennom den andre omgangen viste det norske laget at de ønsket å knipe seieren, og presset på mot det tsjekkiske målet.

Selv med flere store målsjanser viste det seg vanskelig å overliste Tomas Vaclik i gjestenes mål.

Debutant Bjørn Maars Johnsen kom i en utsøkt scoringsposisjon, men ble korrekt avblåst for å være i offside.

Selv med flere målsjanser, klarte ikke de norske fotballherrene å sette inn scoringen som sikret seieren mot Tsjekkia. Dermed endte oppgjort uavgjort, og Norge tok sitt fjerde poeng så langt i kvalfiseringen.

Tung kvalifisering



Før lørdagens kamp mot Tsjekkia hadde Norge kun tatt tre poeng så langt i VM-kvalifiseringen. De kom i seieren på hjemmebane mot San Marino.

Den tunge starten på kvalifiseringen har gjort at de norske fotballherrene levnes liten sjanse for å nå sluttspillet i Russland i 2018.

Uavgjortresultatet mot Tsjekkia betyr at Norge nå står med fire poeng i VM-kvalifiseringen.