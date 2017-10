Uavgjort i toppkampen mellom Rosenborg og Sarpsborg 08

Sarpsborg 08s Sigurd Rosted stod for kampens to scoringer.

ROSENBORG - SARPSBORG 08 1-1:

I en svært jevnspilt kamp, kunne mange fort latt seg frustrere og kjede av de få målsjansene. En som derimot lot seg fascinere av det jevnspilte oppgjøret, var Eurosports ekspertkommentator, Kjetil Rekdal.

- Det er fascinerende hvordan lagene nuller ut hverandre i lange perioder, og venter på en åpning som de håper skal komme, for så å slå til, kommenterte Rekdal underveis.

Den åpningen dukket opp for hjemmelaget da Sigurd Rosted satte ballen i eget mål, og det skjedde for gjestene da samme Rosted satte ballen i trøndernes mål ti minutter senere.

- Et greit resultat. Rosenborg var slitne, men vi var heller ikke på vårt beste. Vi må finne tilbake til nøyaktigheten framover, sa Rosted til Eurosport etter kampslutt.

- Det var deilig å utligne, men vi skulle hatt et mål til, la han til.

Resultatet betyr at Rosenborg (51 poeng) fortsatt topper Eliteserien klart når seks runder gjenstår. Det er ni poeng ned til tabelltoer Sarpsborg, mens treer Molde er ti bak.

- Vi evnet ikke (å vinne) i dag. Sarpsborg ville ikke (vinne). De var «kjempehappy» med ett poeng. Da var det jo greit. Vi leder med ni poeng med seks kamper igjen, og det er en grei status for oss, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen.

Målløs førsteomgang



De to topplagene så ut til å ha forberedt seg godt på motstandernes styrker, for den første omgangen var preget av forsiktig spill, og ikke spesielt mange målsjanser.

Omgangens kanskje største målsjanse kom da Vegar Eggen Hedenstad forsøkte seg med et frispark. Men keeper Anders Kristiansen hadde god kontroll på forsøket fra Rosenborg-backen, og fikk slått bort ballen.

Selvmål

Ti minutter inn i den andre omgangen, kom endelig scoringen.

Et innlegg fra Alex Gersbach traff Sigurd Rosted. Sarpsborg 08-forsvareren var uheldig, og ballen forsvant videre inn i eget mål.

Gersbach, som stod bak innlegget som førte til selvmålet, kom inn som innbytter for Yann-Erik de Lanlay i førsteomgang. De Lanlay så ut til å pådra seg en skade, og kunne ikke fullføre kampen.

Slo tilbake

Der Rosted var uheldig på 1-0-målet, var han tilsvarende dyktig på 1-1-målet som kom knappe ti minutter senere.

Gjestene knallet til med godt angrepsspill, som endte med at supertalentet Krepin Diatta brukte hælen til å flikke ballen videre til nettopp Rosted.

Forsvarsspilleren gjorde ingen feil foran RBK-målet, og satte inn utligningen på sikkert vis.

Ikke mange minuttene etter 1-1-målet, var Diatta på nytt aktiv, men denne gangen var hjemmelagets Birger Meling på plass for å bryte Diattas innlegg før det nådde Patrick Mortensen.

Uavgjort-resultatet sørger for at Rosenborg fortsatt leder serien med ni poeng foran nettopp Sarpsborg 08. Trønderne styrer dermed mot et nytt seriegull. Molde og Brann følger på de to neste plassene bak Sarpsborg 08.

