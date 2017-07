Uavgjort mellom Sarpsborg 08 og Lillestrøm: - En fantastisk fotballkamp

Det ble høydramatisk da Sarpsborg 08 spilte uavgjort 3-3 mot Lillestrøm mandag kveld.

SARPSBORG 08 - LILLESTRØM 3-3:

Lenge så det ut til at 18 år gamle Tobias Heintz skulle bli den store helten da han scoret to mål for Sarpsborg 08 før pause, men LSK slo tilbake og sørget til slutt for at kampen endte 3-3.

Det til tross for at de hadde blitt redusert til ti mann like etter hvilen på svært merkelig vis.

Marius Amundsen pådro seg nemlig sitt andre gule kort for kvelden i starten av andreomgangen da han løp inn på banen uten å ha fått godkjenning av dommeren etter behandling av en skade.

- Dette har ikke jeg opplevd før heller. Jeg fikk gult kort tidlig i kampen på en helt vanlig hendelse. Så får jeg et lite kutt og går ut får å få et plaster. Da gikk jeg inn igjen og trodde jeg hadde fått tillatelse til det. Jeg husker ikke hvem som ga tillatelse, men det var tydeligvis ikke riktig person i alle fall, sier Amundsen til Eurosport etter kampen.

Fotballekspert Jepser Mathisen var på Twitter nådeløs i sin dom over situasjonen.

Utrolig klønete av Amundsen.Alle på banen og benken vet jo at de må ha klarsignal fra dommerteamet før de skal inn igjen etter en slik skade — Jesper Mathisen (@jespermathisen) 10. juli 2017

Før utvisningen var det gjestene fra Romerike som hadde startet kampen best etter at Chigozie Udoji satte inn 1-0 etter bare 11 minutter, men unggutten Heintz utlignet kun minuttet senere.

18-åringen fikk en sjelden mulighet fra start for de blåkledde fra Østfold, men tok så absolutt vare på sjansen. Like før pause skapte han igjen problemer for LSK da han satte inn 2-1 og sitt andre mål for kvelden.

Til tross for det røde kortet i starten av andreomgangen var det likevel Erling Knudtzon og Lillestrøm som kunne juble for kampens neste scoring cirka 60 minutter ut i oppgjøret.

- Utrolig viktig



Patrick Mortensen sendte hjemmelaget opp i ledelsen igjen etter 72 minutter, men like før slutt utlignet Lillestrøm nok en gang da Aleksander Melgalvis satte inn 3-3 på straffe.

- Det er utrolig viktig. Jeg synes vi er vel så gode som dem i andreomgangen. Egentlig i begge omgangene. Det er litt klønete baklengsmål, men veldig deilig å komme tilbake, sier målscorer Melgalvis til Eurosport etter kampen.

Mandagens oppgjør var svært innholdsrikt, og Eurosport-kommentator Petter Bø Tosterud konkluderte med at det var «en fantastisk fotballkamp» da dommeren blåste i fløyta.

Melgalvis synes også at publikum og TV-seere fikk valuta for pengene.

- Det må være gøy å se på det her. Man skal ikke klage på Eliteserien nå, sier Melgalvis.

UTLIGNET: Aleksander Melgalvis utlignet på straffe mot Sarpsborg 08.





Skuffet Bakke

Ikke overraskende, var det en skuffet Geir Bakke som snakket med Eurosport etter kampen.

- Klart jeg er det. Alle er det. Samtidig må vi se oss selv i speilet, hvordan vi håndterer å spille mot ti mann. Vi gjør det på en fryktelig dårlig måte. Vi må begynne bytte ut midtstoppere og rokere. Vi gjør så mye dumt mot oss selv og det blir vi straffet for. Vi er ikke gode nok i dag, sier Bakke.

LSK-sjef Arne Erlandsen var mer fornøyd med eget lag, men synes de hadde fortjent å stikke av med seieren.

- Sarpsborg skal være veldig fornøyd med at de fikk ett poeng. Jeg synes vi spiller en strålende kamp. Vi er gode i førsteomgangen og neste enda bedre i andre med ti spillere på banen. Jeg er veldig fornøyd med hvordan vi fremstår i hele kampen, forteller Erlandsen til Eurosport.

Tidlige scoringer

Lillestrøm startet altså kampen best og etter 11 minutter måtte et passivt Sarpsborg-forsvar se at gjestene tok ledelsen. Aleksander Melgalvis tok med seg ballen ved hjørnet av Sarpsborgs sekstenmeter, før han la inn til Udoji foran mål. Sistnevnte fikk dermed ingen problemer med å sette inn 1-0.

Jubelen fra de tilreisende Lillestrøm-supporterne stilnet imidlertid bare minuttet senere da Kristoffer Zachariassen stormet langs høyrekanten og la inn til en umarkert Tobias Heintz på bakerste stolpe. 18-åringen fikk så fullstendig alene og satte enkelt inn 1-1 for Sarpsborg 08.

Kopierte scoringen

Førsteomgangen fortsatte med gode sjanser til begge lagene.

Knudtzon var blant annet nære scoring for gjestene etter 34 minutter da han mottok et innlegg få meter foran mål, men avslutningen gikk like over.

Sarpsborg skapte også muligheter, og det var hjemmelaget som like før pause kunne juble for kampens tredje scoring.

Akkurat som ved 1-1-scoringen la Zachariassen inn fra høyrekanten, og nok en gang kunne Heintz umarkert sette inn 2-1. Det var også stillingen ved pause.

- Det går veldig fort med oss i lengderetning. Det blir helt åpent på bakre. Zachariassen har et godt overblikk og ser meg begge gangene. Det er deilig, sa Heintz til Eurosport om sine egne scoringer i pausen av oppgjøret.

SCORET TO: Tobias Heintz scoret to mål mot Lillestrøm.

Kontroversiell utvisning

Til tross for at de lå under ved pause, hang Lillestrøm godt med i kampen, men skulle få det svært tøft da Amundsen pådro seg sitt andre gule kort i kampen like etter hvilen.

53 minutter var spilt da dommeren dro opp det røde kortet etter at LSK-spilleren hadde løpt inn på banen uten godkjenning fra kamplederen.

Lillestrøm slo tilbake

Selv om Lillestrøm var redusert til ti mann, kjempet de tappert for å slå tilbake i kampen. Og etter 60 minutter dukket måltyven Knudtzon opp foran Sarpsborg-målet og satte inn 2-2 for gjestene.

Det så likevel ut til at samtlige tre poeng kom til å bli igjen i Sarspborg etter 72 minutter. Patrick Mortensen sørget nemlig da for ny ledelse til hjemmelaget da han kjempet inn sitt 7. mål for sesongen og 3-2-scoringen i kampen.

Men gjestene ga likevel ikke opp. Få minutter før full tid satte LSK press på hjemmelaget og da Mats Haakenstad ble hektet av Alexander Groven etter 86 minutter, pekte dommeren på straffemerket.

Fra ellevemeteren gjorde Aleksander Melgalvis alt rett og sørget for 3-3 og poengdeling mellom Sarpsborg 08 og LSK mandag kveld.