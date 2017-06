Udjus utestenges i to kamper

ANNONSE

Asker-keeper Kenneth Udjus må se de neste to kampene fra tribunen etter at han ble påførte KFUM-spiller Yassin Rfifi beinbrudd og fikk rødt kort i møtet med Oslo-laget i helgen.

Det bekrefter sportssjef i andredivisjonsklubben Asker, Espen Falck, overfor Nettavisen tirsdag kveld.

- Han fikk to kamper, og vi hadde ikke regnet med noe annet, selv om det selvfølgelig var et kjipt utfall for den andre spilleren. Vi føler at det er et hendelig uhell, sier Falck til Nettavisen.

- Vurderer dere å anke avgjørelsen?

- Nei, det er vanlig med to kamper når man får direkte rødt kort. Vi opplever selvsagt ikke at skaden ble gjort med overlegg, og han var ganske knust etterpå, selv om det selvsagt ikke var verst for han, sier Falck.

I retningsslinjene som ble vedtatt av Forbundsstyret i mars 2017, står det følgende om hva som skal til for å få to kampers karantene etter utvisning:

Karantene i 2 kamper gis normalt ved noe grovere forseelser, som bl.a.:

a) å sparke eller slå i kamp om ballen

b) å dytte, sparke etter eller slå etter annen spiller hvis spillet er avbrutt eller foregår på annet sted på banen

c) å spytte på en motspiller eller enhver annen person

d) gjentatt eller grov munnbruk mot dommer (under grov munnbruk regnes også sjikane, obskøne bevegelser, vise fingeren eller lignende)

e) alvorlig brudd på spillereglene (utsetter motstander for fare)

Udjus kom altfor sent inn i duellen og meide ned KFUM-spilleren, som umiddelbart innså at han hadde pådratt seg brudd.

Dommer Andre Knudsen Arnholt nølte ikke et sekund med å dra opp det røde kortet og sende den tidligere Brann- og Sogndal-keeperen i dusjen.

Udjus selv var svært langt nede etter hendelsen og var aldri i nærheten av å klage på dommerens avgjørelse.

- Man blir så utrolig skuffet og ordentlig trist når man ser konsekvensen av taklingen. Heldigvis så har jeg god samvittighet, for det var ikke noen hevnaksjon. Jeg prøvde så godt jeg kunne å nå ballen, men det var forferdelig timing i det hele, sier Udjus til Fædrelandsvennen denne uken.