UEFA åpner sak mot Arsenal og Köln etter tilskuerkaos

UEFA har åpnet disiplinærsak mot både Arsenal og Köln etter tilskuerbråket som forsinket torsdagens europaligamøte med Köln.

Oppgjøret i London måtte utsettes i én time som følge av at rundt 20.000 Köln-supportere dukket opp på kamparenaen. I utgangspunktet var det tyske laget kun tilgodesett med 3.000 billetter.

Flere tilskuere skal ha forsøkt å tvinge seg inn på tribunene, og fem personer ble arrestert mens opprørspoliti forsøkte å ta kontroll over situasjonen. Det kom også meldinger om at Köln-supportere hadde vært involvert i nevekamp med funksjonærer inn på tribunene.

Fredag melder Det europeiske fotballforbundet (UEFA) at det er åpnet disiplinærsak mot både Arsenal og Köln etter hendelsene på og ved arenaen.

Fyrverkeri

Den tyske klubben risikerer å bli straffet for tilskuerbråk, bruk av fyrverkeri, kasting av gjenstander og ødeleggelser. Arsenal skal granskes etter at en trappeoppgang ble blokkert på borteseksjonen.

Høringen i saken vil finne sted torsdag.

I en uttalelse opplyser Arsenal at klubben samarbeidet med politiet og UEFA i forkant av kampen og tok «klare grep» for å forhindre at hjemmebilletter ble solgt til bortelagets fans.

- De 3000 billettene som ble lagt ut til Köln-fansen var i tråd med turneringsreglene, men det er åpenbart at langt flere fans kom til arenaen. Det forårsaket betydelige tumulter og forstyrrelser på utsiden før kampstart, skriver London-klubben.

Full gjennomgang

- Vi har igangsatt en full gjennomgang av omstendighetene rundt kampen, og vi vil sørge for at enhver lærdom som avdekkes vil bli benyttet i framtiden, heter det videre.

Arsenal-manager Arsène Wenger sa etter kampen at han forventer at Det europeiske fotballforbundet (UEFA) vil etterforske det som skjedde.

Franskmannen innrømmet videre at han antok at kampen ville bli avlyst som følge av bekymringer rundt sikkerheten.

