UEFA ber toppolitikere om hjelp til å regulere overgangsmarkedet

UEFA-president Aleksander Ceferin ønsker støtte fra Europas politiske ledere for å få innført tiltak som kan tøyle den ville prisveksten for fotballspillere.

- Jeg har hørt noen svært prominente politikere, som Tysklands statsminister Angela Merkel for noen dager siden, fordømme den økonomiske utviklingen i fotballen og be om større balanse, sa Ceferin da han åpnet UEFA-kongressen i Genève.

- Til alle europeiske politikere vil jeg si at vi kunne ikke vært mer enige, men jeg kan ikke si at dere hjulpet oss noe særlig med å sette skapet på plass så langt, fortsatte presidenten i Det europeiske fotballforbundet (UEFA).

Ceferin sier at UEFA er åpen for alle typer reformer som kan komme fotballen til gode.

- Vi er kreative og dedikerte. Vi venter bare på grønt lys fra dem som ennå ikke har gitt oss anledning til å ordne opp (i markedet).

Merkel håper å bli gjenvalgt i Tyskland for en fjerde periode i valget kommende helg. I valgkampen valgte hun å kritisere den franske fotballklubben Paris Saint-Germains storkjøp av Neymar (2,07 milliarder kroner) og Kylian Mbappé (1,68 milliarder).

- Slike summer gir ikke mening for noen. UEFA og FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) burde endre reglene for spilleroverganger for å sørge for bedre balanse. Ellers vil overgangssummene kunne fortsette å øke, sa Merkel.

