UEFA-presidenten til angrep på norsk journalist

HELSINKI (Nettavisen): UEFA-president Aleksander Ceferin irettesatte fotballmagasinet Josimars Håvard Melnæs på pressekonferansen etter UEFA-kongressen i Helsinki på onsdag.

Etter en UEFA-kongress uten konflikter ble UEFA-presidenten først tydelig irritert da Nettavisen spurte hva om hva han ville gjøre med Josimars avsløringer om Russlands kontroversielle bruk av nordkoreanske arbeidere i byggingen av VM-arenaen i St. Petersburg.

I siste utgave avdekket Josimar at 110 nordkoreanske arbeidere har blitt brukt som arbeidere i byggingen av Zenit Arena i St. Petersburg, en arena som er et prestisjeprosjektet for russiske myndigheter. Nordkoreanerne som jobber på arenaen omtales av internasjonale eksperter som slaver og gisler. En nordkoreansk arbeider ble funnet død i en shipping-container utenfor VM-arenaen i St. Petersburg.

- Seriøse spørsmål?



PÅ FIFAs hjemmesider opplyses det at UEFA-president Aleksander Ceferin er formann i komiteen som skal lede overvåkingen av alle FIFA-konkurransene (Organising Committee for FIFA Competitions). Det var i hans kapasitet som FIFAs ansvarlig for overvåking av forholdene i Russland at Nettavisen ønsket svar på om hva han ville gjøre med saken.

Ceferin avviste både at han var formann i denne komiteen og sa at han aldri hadde hørt historien om de nordkoreanske arbeiderne.

Josimars Håvard Melnæs fulgte opp og konfronterte ham med at FIFA i forkant av UEFA-kongressen hadde fått bekreftet Ceferins rolle i denne komiteen og til dette svarte Aleksander Ceferin:

- Kan du begynne å stille seriøse spørsmål?

Like etter pressekonferansen fikk Melnæs bekreftet fra pressesjef i FIFA Hans Hultmann at Ceferin har dette vervet.

STILTE SPØRSMÅL TIL CEFERIN: Josimars Håvard Melnæs.

Hele seansen overrasket det internasjonale pressekorpset. PÅ FIFAs hjemmesider står UEFA-presidenten oppført som formann i komiteen som skal lede overvåkingen av alle FIFA-konkurransene, også forberedelsene til VM i Russland, påpekte mange journalister i etterkant.

Nordiske møter



De nordiske fotballpresidentene har en helt annen innfallsvinkel til det som er avdekket i St. Petersburg enn det UEFA-presidenten har. De har hatt egne møter om hvordan de skal reagere på opplysningene som har kommet fra Russland:

- Dette er ikke i tråd med våre holdninger i Norden og vi kommer til å sende et brev til FIFA der vi understreker at dette er uakseptabelt. Vi ønsker å bruke enhver anledning til å påpeke dette, sier NFF-president Terje Svendsen.

- Vi kommer til å sende et felles brev til FIFA om dette og vi har ingenting imot at det vi skriver i dette brevet gjøres tilgjengelig og åpent, fortsetter han.

I arbeidet med det som skjer med Russland framover kan Danmarks fotballpresident Jesper Møller spille en sentral rolle. Han bekrefter at han selv sitter i den omtalte komiteen sammen med UEFA-presidenten, som UEFA-presidenten benekter at han er en del av, men at de ennå ikke har hatt møter.

Nordens røst



De nordiske fotballpresidentene har også hatt møter i Helsinki om hva de skal gjøre i denne saken.

PÅ PLASS I HELSINKI: Nettavisens Andreas Selliaas dekker UEFAs kongress i finske Helsinki.

- På møtet vi hadde mellom de nordiske presidentene i går ble vi enige om at Jesper skal bruke sin rolle til å løfte Nordens røst inn i dette arbeidet, sier Svendsen.

Til Nettavisen sier Jesper Møller at han ikke har tenkt til å fremme Nordens bekymring i UEFA, men vil ta dette opp med FIFA, men han mener uansett at VM i Russland (og Qatar) vil gå som planlagt fordi det ikke er rettslig mulig å frata dem mesterskapet. Han innrømmer også at han ikke har lest Josimars artikkel.

I juni skal Russland arrangere prøve-VM, men selv om Møller sammen med Ceferin har ansvar for å granske forholdene i Russland, sier han

- Det gir ikke mening å besøke Russland så tett opp til prøve-VM.

- Meget spesielt



Josimars sak om bruken av nordkoreanske arbeider til byggingen av VM-arenaer har blitt en stor sak i internasjonale medier.

Melnæs syns det er bra at NFF og de nordiske landene tar opp saken med UEFA og FIFA og at det er viktig at standpunktene til de nordiske landene blir offentliggjort og gjort tilgjengelig på nettsidene til NFF.

- Det er meget spesielt at en UEFA-president som under hele kongressen har snakket om åpenhet, benekter å ha et verv som FIFA sier at han har. Jeg tror egentlig han ville slippe å svare på spørsmål som handler om Russland, avslutter Melnæs.

