Den tidligere Premier League-profilen Ugo Ehiogu er død. Den tidligere Aston Villa-profilen ble bare 44 år gammel.

Ehiogu har den siste tiden jobbet som U23-trener i Tottenham.

Det er Tottenham som fredag bekrefter at Ehiogu har gått bort. Han skal ha kollapset på klubbens treningsanlegg torsdag og fikk medisinsk behandling før han ble fraktet til sykehus, men livet sto ikke til å redde.

Spillere og øvrige ansatte fikk den triste beskjeden fredag morgen.

«Ugo fikk umiddelbar medisinsk hjelp etter at han fikk et hjerteinfarkt torsdag og ble deretter sendt til sykehus. Han gikk bort tidlig fredag morgen», skriver Tottenham i en pressemelding fredag ettermiddag.

- Ord kan ikke beskrive det sjokket og den sorgen vi nå føler. Ugos utrolige tilstedeværelse er uerstattelig. Våre tanker går nå til hans kone Gemma og familien, sier Tottenhams John McDermott i en uttalelse.

Ehiogu er mest kjent som midtstopper hos Aston Villa i perioden 1991 til 2000 og han fikk totalt fire landskamper for det engelske landslaget.

Han debuterte for England i 1996 mot Kina. Hans eneste landslagsmål kom mot Spania i en vennskapskamp spilt 28. februar 2001.

På klubbnivå var han med å vinne ligacupen to ganger for Villa, i 1994 og i 1996. Han vant også ligacupen med Middlesbrough i 2004.

I løpet av en lang karriere spilte han for klubber som West Bromwich Albion, Aston Villa, Middlesbrough, Leeds, Rangers og Sheffield United.

It is with immense sadness that we announce the passing of Ugo Ehiogu, our Under-23 coach. pic.twitter.com/sSU0yqVfyk