Unge debutanter banet vei for Haugesund

Sto for både assist og avslutning da FKH vant.

FK HAUGESUND - SANDEFJORD 2-0:

Haugesund var best og tok en fortjent 2-0 seier over Sandefjord. Det første målet sto to debutanter fra start bak.

Straffebommen fra Alexander Stølås etter 74 minutt ble aldri avgjørende. Haugesund var klart best og har los på medalje fem runder før slutt etter 2-0 mot Sandefjord.

- Dette var ekstremt deilig. Vi har ikke fått ut potensialet i de to siste kampene våre, da er det utrolig godt å slå tilbake på hjemmebane, sa Kristoffer Velde til Eurosport etter kampen.

To nye fra start

18-åringen fikk en sentral rolle for Haugesund i sin aller første kamp fra start.

Trener Eirik Horneland hadde gjort flere endringer fra start, og gitt den lokale unggutten Kristoffer Velde og nigerianske Anthony Ikedi sine første sjanser fra start.

Det fikk han igjen for etter bare 16 minutter.

Hjørnesparket fra Velde traff hode til Ikedi og fra fem meter headet den innleide Gent-spissen inn ledermålet. Målet må nok også kunne kalles en keepertabbe, Sandefjord-keeper Jonsson skled og lå på bakken da Ikedi headet inn sitt første mål.

Velde var også flere ganger frampå i andre omgang og viste gode tekniske ferdigheter.

- Jeg slet i første omgang, men synes jeg kom bedre inn i det i andre omgang. Veldig godt å få med seg en målgivende, sa Velde.

Kunne komme à poeng

Hjemmelaget kontrollerte den første omgangen og 1–0 ledelsen til pause var fortjent. Flamur Kastrati var den eneste som var farlig foran mål for Sandefjord, men Per Christian Bråtveit var våken og gjorde flere gode redninger.

Sandefjord kunne komme à poeng med Haugesund med tre poeng i dag, og var mer med etter pause selv om de ikke produserte de største sjansene.

Større var muligheten Haugesund fikk til å doble ledelsen etter 74 minutt. Dommer Dag Vidar Hafsås blåste straffe etter holding i feltet på ny corner fra Kristoffer Velde.

Alexander Stølås forsøkte seg, men Sandefjord-keeper Ingvar Jónsson slang seg perfekt og reddet straffen mesterlig.

Sandefjord likevel ikke å utnytte muligheten til å ta poeng, og i stedet var det hjemmelaget som sikret seieren etter slurv i Sandefjord-forsvaret.

Bohinen: - Fryktelig rotete

Ballen havnet hos Tor Arne Andreassen som fant en helt umarkert Ibrahim, og nigerianeren kunne enkelt kunne styre inn sitt sjette mål for sesongen.

- Vi visste vi måtte jage et mål til skulle vi sikre seieren. 2-0 er vi veldig godt fornøyd med, sa Haugesund-trener Eirik Horneland etter kampen.

Haugesund er nå på femteplass, ett poeng bak Molde og Brann som spiller senere søndag.

Sandefjord innehar 10.-plassen.

- Dette ble fryktelig rotete og vi klarer ikke å etablere noe eget spill. Vi taper mesteparten av duellene, sa en skuffet Sandefjord-trener Lars Bohinen.

