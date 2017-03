UNICEF kan ta over for Handshake for Peace

ANNONSE

To dager etter UNICEF Mesterfinalen meddelte NFF at de avslutter Handshake for Peace-prosjektet. Over påske skal NFF sette seg ned sammen med UNICEF om et større samarbeid. UNICEF håper samarbeidet vil nå utover Norges grenser.

NFF fornøyd med UNICEF-samarbeid

NFFs generalsekretær Pål Bjerkestrand bekrefter til Nettavisen at de etter påske går inn i en dialog med UNICEF om tettere samarbeid. NFF var meget fornøyd med UNICEF Mesterfinalen:

- Ja, vi er meget godt fornøyd med samarbeidet. UNICEF, barn, fotball og humanitært engasjement dannet en fin ramme om Mesterfinalen og setter samtidig fotball og idrett i et større perspektiv.

Prosjektansvarlig i UNICEF Odd Bjørnerud forteller om hvordan samarbeidet med NFF kom i gang:

- UNICEF hadde fra før et samarbeid med SBS Discovery og vi har et godt samarbeid med idretten og fotballen verden over. Vi har vært i dialog med NFF i et års tid og var enige om at vi måtte få til noe mer i Norge, også. Så har vi prøvd å legge planer for hvordan dette skal gjøres og Mesterfinalen var en måte å ta det ut på, men det kan tas ut på mange andre måter.

- Det var en god start og det kan hende det blir flere aktiviteter framover, sier Odd Bjørnerud.

Mesterfinalen ga magert utbytte

Før, under og etter kampen fikk tilskuerne og fjernsynstitterne mulighet til å donere penger til UNICEF. OBOS sponset kampen og ga penger til UNICEF, mens vinneren av kampen fikk 100.000 kroner til å donere til et lokalt, veldedig formål.

Pengene som UNICEF fikk inn av tilskuerne og fjernsynstitterne var øremerket til UNICEFs arbeid generelt og går til barn i utsatte områder utenfor Norge.

Odd Bjørnerud antyder at innsamlingsbidraget under TV-sendingen av Mesterfinalen var beskjedent, men at de samlet sett er fornøyd. De hadde heller ikke så store ambisjoner om å få inn mye penger under denne kampen, fordi de hadde en realistisk forventing i tråd med anslaget for seertall som Discovery hadde gitt på forhånd.

- Det viktigste for oss var å bygge dette inn i en fin ramme og det ble det, jo. Det var et fantastisk flott arrangement og sending, og det var det vi var ute etter. Det var en kickstart for oss, sier han.





UNICEF ønsker å utvide samarbeidet

I forkant av Mesterfinalen promoterte Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen og RBK-spiller Mushaga Bakenga UNICEFs internasjonale arbeid i egne promoteringsvideoer. UNICEF ønsker å utvikle dette engasjementet og ønsker å drøfte dette med Norsk Toppfotball i tiden som kommer.

Hva er målet til UNICEF med et slikt samarbeid?

-To ting. Det ene er synligheten det gir UNICEF og innsamlingsverdien over tid. Vi prøver å bygge innsamlingskampanjer rundt denne synligheten enten direkte som under Mesterfinalen eller til å øke bevisstheten om UNICEF i de miljøene som våre partnere representerer, i dette tilfelle fotballen.

Hvordan skal dere utvide samarbeidet med NFF?

-Vi har pratet om mange ting, men vi skal nå sette oss ned og gjøre en evaluering av det vi har gjort til nå. Vi har allerede vært inne på mange områder å samarbeide om. Mesterfinalen var det første konkrete vi gjorde sammen og så er ambisjonen at dette skal fortsette. Vi prater blant annet om hvordan vi kan fortelle om UNICEF gjennom fotballens kanaler. For UNICEF er barne- og breddeidretten viktig, og fotballen spiller en viktig rolle i mange barns liv over hele verden.

David Beckham er en av verdens mest kjente UNICEF-ambassadører. Foto: UNICEF





Tar over for Handshake for Peace?

Blir UNICEF-samarbeidet en arvtager til Handshake for Peace? Handshake for Peace ble innført i 2012 og var idéen til daværende generalsekretær Kjetil Siem.

Kort fortalt gikk Handshake for Peace ut på at dommeren og lagets to kapteiner tar hverandre i hendene før og etter kampen. Trenerne protesterte på at de også måtte gjøre det i 2015 og den delen av prosjektet ble raskt skrinlagt. Nå er det ikke lenger noen som tvinges til å utføre Handshake for Peace og spillerne og dommerne skal nå håndhilse på hverandre slik de alltid har gjort før kampene.

Handshake for Peace ble innført av FIFA i fotball-VM i 2014 og hele prosjektet var et samarbeid med Nobels fredssenter. Fredssenteret benyttet i 2015 en klausul i kontrakten om å trekke seg fra prosjektet, da alle anklagene om om korrupsjon haglet mot FIFA.

På spørsmål om UNICEF har fått med seg bråket i forbindelse Handshake for Peace og tenkt over om UNICEF vil ta noen forbehold i et samarbeid med NFF, sier Bjørnerud at han ikke vil uttale seg om det eller ta stilling til det før han har lest seg opp på historikken, men han sier at det kan være en morsom ambisjon å ha at det de får til sammen med NFF i Norge også kan utvides til resten av verden, slik tilfellet var med Handshake for Peace.