ANNONSE

Det melder flere europeiske medier, blant annet franske L'Equipe.

Den tidligere Manchester United-stjernen, som har vært UNICEF-ambassadør i flere år, skal ha gitt uttrykk for at han holder på med veldedighetsarbeid for å bli adlet.

Det er varslernettstedet Fotball Leaks som står bak avsløringene, som gjengir en del epostkorrespondanse Beckham skal ha hatt, blant annet med sin PR-sjef Simon Oliveira.

Beckham skal ha kommet med en rekke upassende kommentarer om komiteen som valger hvem som skal bli adlet.

- De er en gjeng med f*itter. Jeg forventet ikke noe annet. Hvem bestemmer hvem som blir hedret. Det er en skandale, for å være ærlig, og hvis jeg hadde vært amerikaner ville jeg fått noe som dette for ti år siden, skriver han i en epost til Oliveira ifølge Daily Mail.

Lørdag kveld gikk UNICEF i Storbritannia ut med en pressemelding og støttet Beckham. Der forteller de blant annet at de ikke ønsker å kommentere rapportene om at deres ambassadør skal ha hatt en privat korrespondanse med andre.

De skriver også at Beckham har gitt betydelige pengebeløp til fondet, som støtter programmer for barn som dreier seg om underernæring, vold, AIDS og nødhjelp.