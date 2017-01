ANNONSE

Ansettelsen skal ifølge storklubben selv være den første i sitt slag av en engelsk idrettsklubb. Den kommer som et resultat av et par pinlige sikkerhetstabber den siste tiden.

Old Trafford vil nå bli gjenstand for meget strenge sikkerhetstiltak under kampene. Samtlige tilskuere skal sjekkes ved inngangen, og biler undersøkes også på vei inn på klubbens parkeringsområde.

Manchester Uniteds ligamøte med Bournemouth i mai i fjor måtte utsettes og Old Trafford evakueres som følge av at en mistenkelig pakke ble funnet på et toalett.

Nærmere undersøkelser avdekket at pakken var en falsk bombe gjenglemt etter en sikkerhetsøvelse på arenaen.

I november stakk to supportere seg unna under omvisning på Old Trafford. De to håpet å oppholde seg i skjul på arenaen inntil storkampen mot Arsenal dagen etter, men ble funnet og overlevert til politiet.

Stillingen som antiterrorsjef skal være besatt av en person med bakgrunn i en spesialenhet i Manchester-politiet.

(©NTB)