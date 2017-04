United med full kontroll mot bunnlaget

ANNONSE

SUNDERLAND - MANCHESTER UNITED 0-3:

Manchester United hadde få problemer med å ta seg av Sunderland på The Stadium of Light i Premier League søndag ettermiddag.

Zlatan Ibrahimovic, Henrik Mkhitaryan og Marcus Rashford scoret målene for gjestene.

Mot slutten av første omgang ble Sunderland også redusert til ti mann da dommer Craig Pawson dro fram det røde kortet til Sebastian Larsson.

Svensken gikk hardt inn mot Ander Herrera, men TV-reprisen viste at rødt kort kanskje var en smule strengt dømt av dommer Pawson.

- Altfor strengt



Dette er faktisk første gangen, på 278 kamper i engelsk fotball, at den svenske midtbanespilleren har fått rødt kort, og Larsson så ut til å skjønne lite av avgjørelsen, da han han motvillig ruslet av banen.

- Det var altfor strengt. Gult kort hadde vært mer enn nok, sa TV 2-ekspert Erik Thorstvedt i studio og fikk støtte av Petter Myhre.

- Det er et soleklart frispark, han er for sent inne, men hastigheten han kommer i mener jeg ikke tilsier at det skal være rødt, sa Myhre.

Seieren betyr at United nå er oppe i 57 poeng etter 30 kamper og innehar femteplassen på tabellen. Sunderland ligger fortsatt helt sist.

- Dette var en viktgi seier og nå må vi holde fokuset oppe og ha troen på at vi kan ende blant de fire beste. Vi har troen på det og skal gjøre alt vi kan for å oppnå det målet, sa Ibrahimovic til Sky Sports etter kampen.

- Til syvende og sist så vant det beste laget. Når det gjelder det røde kortet, så jeg ikke situasjonen, men dommeren tok en avgjørelse og vi fikk spille med én mann mer. Noen ganger gjør det ting mer vanskelig, men andre ganger er det en fordel og være en mann mer, sier Zlatan.

Zlatan-scoring



Det var lenge litt tafatt og omstendelig på The Stadium of Light og først etter en halvtimes spill begynte det å skje ting. Det var gjestene som først var frampå da Jesse Lingard tok med seg ballen mot mål og avsluttet fra rundt 16 meter, men Jordan Pickford i Sunderland-buret reddet fint.

Like etter var Jermain Defoe på farten i andre enden av banen. Spissen fikk en god pasning av Lee Cattermole og kom alene med Sergio Romero. Defoe ble imidlertid vinket av for offside i det han avsluttet utenfor.

I det 30. minutt skulle det bli nettsus. Zlatan Ibrahimovic mottok ballen på rundt 20 meter, dro seg fri mot et passivt Sunderland-forsvar, og plasserte ballen presist ned i det lengste hjørnet. Pickford var etter ballen, men nådde ikke fram i tide og dermed var United i ledelsen.

Rødt kort



Etter 36 minutter var gjestene nær ved å doble ledelsen. Luke Shaw slo inn mot Marouane Fellaini og belgieren fikk avsluttet, men skuddet ble blokkert av en motspiller. Deretter lå ballen død inne på femmeteren noen sekunder, før Pickford fikk kastet seg over den og avverget faren.

SCORET IGJEN: Zlatan Ibrahimovic satte inn det første målet til Manchester United mot Sunderland.

Sunderlands største sjanse i omgangen kom eter 42 minutter da Victor Anichebe vendte opp i feltet og fikk fyrt av. Sergio Romero var imidlertid raskt ute og fikk blokkert skuddet til den råsterke Sunderland-spissen.

Rett før pause ble vertene redusert til ti mann. Sebastian Larsson gikk hardt inn mot Ander Herrera og dommer Craig Pawson mente det kvalifiserte til rødt kort. TV-reprisen viste imidlertid at det kanskje var en smule strengt dømt av pipeblåseren, siden svensken var først på ballen.

Mkhitaryan-scoring



Andre omgang var bare noen sekunder gammel da gjestene doblet ledelsen. Henrikh Mkhitaryan fikk ballen av Shaw, og fikset resten selv. Armeneren dro seg fri og sendte kula ned i det lengste hjørnet.

Etter dette hadde United stålkontroll på kampen mot Sunderlnads ti menn og fikk flere muligheter til å øke ledelsen ytterligere.

Sunderland hadde også noen farligheter her og der, blant annet da Didier Ndong fyrte av etter 66 minutter, men scoring ble det ikke.

Det var likevel United som til slutt skulle får et tredje mål. Ibrahimovic fant Marcus Rashford og han scoret sitt første ligamål for sesongen.

