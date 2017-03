United-overgangsmålet Griezmann fornøyd i Atlético

ANNONSE

Griezmann har blitt koblet til Manchester-klubben i lang tid, og flere mener at José Mourinho har gjort den franske landslagsspilleren til sitt hovedmål på overgangsmarkedet.

26-åringen har tidligere sagt at han er fornøyd med tingenes tilstand i den spanske hovedstaden, og da teknikeren fikk spørsmål om framtiden av Telefoot etter Frankrikes 3-1-seier over Luxembourg lørdag, var svaret det samme.

– Fremtiden min? Jeg tenker bare på det som skjer på banen, innledet Griezmann.

– Jeg er fornøyd i Madrid. Ingenting har endret seg, la han til.

Atlético-manager Diego Simeone sa tidligere denne uken at det er mulig at Griezmann forsvinner. Argentineren sa også at han ikke vil stå i veien for en overgang.

(©NTB)

