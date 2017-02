United-ryktene gir Griezmanns rådgiver vann i munnen

ANNONSE

Franske Antoine Griezmann blir heftig koblet med en overgang til Manchester United og ryktene vil ha det til at Atletico-stjernen står svært høyt på manager José Mourinhos ønskeliste i sommervinduet.

I forrige uke meldte den troverdige avisen The Telegraph at United var enig med franskmannen om de personlige betingelsene og at Premier League-klubben nå håper å komme til enighet med Atletico Madrid om en overgangssum for stjernespilleren. Griezmann skal ha en utkjøpsklausul på rundt 86 millioner pund i sin kontrakt med den spanske storklubben.

Ryktene om en overgang til United ser ut til å ha gitt Griezmanns kommersielle rådgiver, Sebastien Bellencontre, vann i munnen.

Han mener en overgang til Old Trafford-klubben ville vært perfekt.

- Da jeg leste artiklene om en mulig overgang til United, tenkte jeg at dette er ideelt fra et kommersielt ståsted, sier han til So Foot Magazine, gjengitt av Daily Mail og Manchester Evening News i England.

Han trekker fram at United-legenden David Beckham er den franske stjernens store idol, og at de to fortrekker samme trøyenummer, sju.

- Han kan komme til å spille for David Beckhams gamle klubb, med det samme legendariske nummeret på ryggen, sier rådgiveren videre.

Rådgiveren trekker videre fram at en overgang til franske Paris Saint-Germain også kunne være interessant kommersielt, men at United i langt større grad er en større og mer verdensomspennende merkevare.

Griezmann skal tidligere ha avslørt at han allerede har forhørt seg med landslagskompis Paul Pogba om forholdene i Premier League-klubben.

25-åringen har de siste sesongene etablert seg om én av verdens mest spennende angripere og scoret 32 mål på 54 kamper sist sesong.

Denne sesongen har det blitt 15 fulltreffere på 30 kamper.

(artikkelen fortsetter under videoen)

Griezmann var sentral da Atletico spilte seg helt til finale i Champions League sist sesong, selv om han bommet på straffespark i finalen.

Han var også viktig for Frankrike, da nasjonen gikk til EM-finale på hjemmebane i fjor sommer, der det til slutt ble tap for Portugal.

Franskmannen ble i 2016 stemt fram som én av tre som kunne vinne FIFAs pris for årets spiller i verden, en pris Cristiano Ronaldo vant.