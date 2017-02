United vant lett mot Selnæs og Saint-Etienne

ANNONSE

MAN. UTD - SAINT-ETIENNE 3-0:

På Old Trafford ble Saint-Etienne slått 3-0, og dermed skal det en liten sensasjon til for at franskmennene snur dette på hjemmebane.

Et hat trick av Zlatan Ibrahimovic sørget for at United fikk en fin dag på jobben.

Nesten Selnæs-assist

Sett med norske øyne var dette en ekstra spesiell kamp på grunn av et norsk innslag på det franske storlaget.

Ole Selnæs, som har vært Manchester United-supporter siden barnsben av, måtte skuffende konstatere at han startet oppgjøret på benken.

Men 20 minutter før slutt ble han byttet inn for gjestene på stillingen 1-0 til United.

Det tok bare et minutt før Selnæs markerte seg. Med en aldeles nydelig pasning spilte han fri Nolan Roux, men avslutningen gikk rett over mål.

Der burde gjestene ha utlignet på Old Trafford.

- Og det er Ole Selnæs som skaper det! utbrøt Kenneth Fredheim på MAX.

Pasningen ble fort hyllet på sosiale medier, og i diverse livedekninger av kampen fikk nordmannen fortjent ros for den lille genialiteten.

- Nydelig spill, var dommen i BBCs livesenter.

SCORET: Manchester United' Zlatan Ibrahimovic sørget for 1-0-scoringen på Old Trafford torsdag.

Søderlund spøkte med United

Norske Alexander Søderlund måtte stå over oppgjøret på grunn av skade. Før kampen advarte United mot spissen i en forhåndsvideo på klubbens hjemmesider, og la vekt på at Søderlund hadde to mål på to avslutninger i Europaligaen.

På Twitter valgte landslagsspissen å spøke med Uniteds advarsel.

- Det er meg i et nøtteskall, jeg er kjent for effektiviteten min, skrev Søderlund tilbake til Uniteds twitterkonto på herlig ironisk vis. Søderlund er god, men det er neppe effektiviteten som er hans største styrke.

@ManUtd Thats me in a nutshell! Im known for my efficiency — Alexander Søderlund (@Alexsoderlund) February 16, 2017

LES OGSÅ: Detaljert kampreferat

Kampens første scoring torsdag kveld kom etter bare et kvarter. Manchester United fikk et billig frispark på kanten av sekstenmeterstreken, og Zlatan gjorde seg klar.

Svenskens relativt svake skudd gikk via muren og i mål bak en utspilt keeper, dermed sto det 1-0 til hjemmelaget.

United var nær 2-0 da Paul Pogba spilte fri Juan Mata med en flott pasning, men spanjolens skudd ble reddet fint av Stéphane Ruffier.

Store sjanser

Anthony Martial kunne og burde ha scoret etter en halvtime da han driblet seg fri og kom alene med Ruffier, men keeperen reddet avslutningen med en fin benparade.

GOD: Manchester Uniteds Anthony Martial var frisk mot franskmennene.

Gjestene var heller ikke ufarlige før pause. Både Romain Hamouma og Kévin Monnet-Paquet hadde store sjanser uten å treffe nettmaskene. Dermed gikk lagene til pause på 1-0.

Tre minutter etter hvilen trodde Zlatan Ibrahimovic han hadde økt ledelsen for United da han stanget inn et innlegg fra Mata. Dessverre for United ble målet korrekt annullert for offside.

20 minutter før pause skapte United nok en gigantisk mulighet. Daley Blind fant Pogba med en nydelig dødball, men headingen fra franskmannen gikk tverrligger ut.

Zlatan-hat trick

Et kvarter før slutt slo United inn spikeren i kista da Zlatan økte til 2-0 med en avslutning fra kloss hold. Rashford rykket fra innbytter Ole Selnæs og Kévin Théophile-Catherine før han fant svensken foran mål, og vipps sto det 2-0.

Fire minutter før slutt fikk United straffe, og Zlatan var nådeløs da han hamret inn sitt tredje for dagen og fastsatte sluttresultatet til 3-0.

Returoppgjøret spilles i Frankrike 22. februar.

LES OGSÅ: