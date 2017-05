ANNONSE

London-klubben kjemper fortsatt en innbitt kamp for å slå seg inn blant de fire beste lagene i Premier League denne sesongen. Arsène Wengers mannskap er i øyeblikket nummer fem, men kan nærme seg lagene foran med seier tirsdag.

Lørdag ble det sikker 4-1-seier over Stoke borte, mye takket være en formsterk Sanchez. Et snaut kvarter før slutt ba samtidig chileneren om å bli byttet ut og signaliserte samtidig at han hadde pådratt seg en skade.

Umiddelbart etter kampen var manager Wenger usikker på omfanget, og på mandagens pressekonferanse hadde han heller ikke så mange klare svar.

– Sanchez skal testes i dag. Det virket ikke så veldig bra, men du vet aldri med ham. Han vil så gjerne spille. Kanskje var det bare et spark, sa franskmannen.

Wenger opplyste samtidig at midtstopper Laurent Koscielny sliter med en liten skade og er et usikkerhetsmoment foran møtet med Sunderland. Forsvarskollega Kieran Gibbs, som sto over lørdagens kamp med en leggskade, er erklært spilleklar.

Alex Oxlade-Chamberlain mister de kommende ligakampene, men kan bli klar til FA-cupfinalen mot Chelsea neste helg.

(©NTB)

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!