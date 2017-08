Utrolig nedtur for Viking - seieren glapp på overtid

Viking var nærme tre livsviktige poeng mot Aalesund, det satt Thanasis Papazoglou en stopper for.

AALESUND - VIKING: 1-1

Tommy Høiland sørget for en tidlig ledelse da Viking gjestet Color Line Stadion, søndag. For andre kamp på rad viste Høiland at han vet hvor målet står, men et mål holdt ikke for rogalendingene. Aalesund reduserte tre minutter på overtid av andre omgang, med Thanasis Papazoglou.

Viking ligger for øyeblikket fire poeng bak Kristiansund på tabellen, som ligger på kvalifiseringsplass med 19 poeng. Rogalandsklubben har fem poeng opp til Sogndal, som ligger på 13.plass på tabellen.

Høiland viste teft

Etter tretten minutter fant André Danielsen Vikings nummer 10 i boksen med et godt slått innlegg. Høiland fikk en enkel oppgave med å heade ballen i nota.

På tampen av første omgang fikk Aalesund lagt et høyt press på bortelaget. Den største sjansen kom til Mostafa «Mos» Abdellaoue på overtid, men Aalesunds toppscorer maktet ikke å overliste Vikings sisteskanse, Iven Austbø.

Nesten-utvisning for Viking-spiller

Etter en svak første omgang svarte Aalesund-trener, Trond Fredriksen, til Eurosport at at det var en viss temperatur i garderoben i pausen. Det ble det også på banen, kun ti minutter ut i andre omgang var Ross Jenkins faretruende nære å bli utvist. Selv med et gult kort på blokka før i kampen taklet engelskmannen Daniel Leó Gretarsson stygt, men midtbanespilleren fikk lov til å spille videre.

Aalesund holdt presset oppe i hele andre omgang, men Viking kom på noen giftige kontringer, som ikke resulterte i mål.

Aalesund utlignet på overtid

På tampen av kampen gikk Iven Austbø ned for telling og det så ut til at nordmannen pådro seg en skade i venstre arm, rett før full tid. Austbø kom seg etter hjelp fra støtteapparatet og bestemte seg for å spille videre.

Etter 93 minutter sendte Aalesund-spiller Vebjørn Hoff inn et farlig innlegg som Daniel Leó Gretarsson headet til Thanasis Papazoglou, som styrte ballen i en fin bue over Iven Austbø.

Det ble bare med nesten for Viking, som må dra slukøret hjem fra Color Line Stadion med kun et poeng i bagasjen.

- Ergret meg

Aalesunds hovedtrener Trond Fredriksen var glad for å få med seg det ene poenget på slutten av kampen, men det var en ting som ergret han veldig.

- Jeg synes absolutt vi fortjente tre poeng. Det ergret meg veldig at vi ikke er gode de første 40 minuttene av kampen og det gjør at vi kun får med oss et poeng, sa Trond Fredriksen under et intervju med Eurosport, etter kampen.