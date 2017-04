Utrolig snuoperasjon av Tottenham

ANNONSE

Tottenham snudde 0-1 til 3-1-seier borte mot Swansea, mens Arsenal slo til med 3-0 hjemme mot West Ham onsdag.

Dermed ble det en god dag i Premier League for begge de to London-rivalene.

Tottenham kom tidlig under etter at Wayne Routledge hadde sendt Swansea i føringen etter elleve minutter på Liberty stadion. Kun to minutter før slutt snudde kampen fullstendig.

Tottenham hadde da lagt Swanseas hardtarbeidende forsvar under press i lang tid. Til slutt kom belønningen. Sisteskansen Lukasz Fabianski hadde akkurat stått for mesterlig redning på en heading fra Dele Alli da sistnevnte var våkent framme på bakre stolpe og bredsidet ballen i mål til 1-1.

Det stoppet ikke der. Med sju minutter tillagt som følge av en skade på Fabianski, jaget Tottenham en utligning. To minutter på overtid satte sørkoreanske Son Heung-min inn 2-1, og like etter på fastsatte Christian Eriksen sluttresultatet til 3-1.

Med seieren er Tottenham fortsatt sju poeng bak ligaleder Chelsea, som på sin side slo Manchester 2-1 i London onsdag.

For Swansea ser det atskillig styggere ut. Waliserne har nå havnet to poeng under nedrykksstreken. Med 28 poeng har laget bare Middlesbrough og Sunderland bak seg.

Arsenal klatret på sin side forbi Manchester United og opp til femteplassen med 3-0-seieren over West Ham.

Det meste skjedde etter sidebytte på Emirates. Mesut Özil var mannen bak den forløsende 1-0-scoringen for hjemmelaget. Theo Walcott økte til 2-0 ti minutter senere, mens Olivier Giroud gjorde 3-0 sju minutter før slutt.

(©NTB)

