Valakaris nye spillestil skal hjelpe Tromsø

Finnen har blant annet flyttet Morten Gamst Pedersen inn i en ny rolle på midtbane.

TROMSØ – MOLDE 1-2:

TROMSØ (Nettavisen): Tromsø IL er Simo Valakaris første trenerjobb utenfor Finland.

Som trener har han hatt suksess med SJK, som han har ført til både opprykk, seriemesterskap og cupmesterskap i hjemlandet. Han har i tillegg jobbet litt som assistenttrener for landslaget.

Etter besøk av byen og noe betenkningstid, besluttet finnen å prøve lykken i Tromsø.

- Dette er en bra by og en flott fotballklubb. Situasjonen vi er i nå er ille, men vi jobber alle sammen for å komme ut av den, sier Valakari til Nettavisen.

Finsk klubblegende

Valakari er ikke den eneste finnen i klubben. Miika Koppinen, som med unntak av tre sesonger i Rosenborg, var en bauta i Tromsø-forsvaret mellom 2000 og 2014, er i dag i TILs styre. I tillegg er Otto Fredrikson, som har stått i mål for Kongsvinger de siste sesongene, ansatt i Tromsøs markedsavdeling.

Da Valakari ble presentert, avslørte sportssjef Svein-Morten Johansen at begge to hadde bidratt i stor grad i ansettelsesprosessen.

- Vi spilte sammen på landslaget med Miika. Jeg ønsket ikke å sette Miika eller Fredrikson i en dårlig posisjon. Jeg snakket etterpå med dem om klubben. Jeg ønsket å komme hit og få mitt eget inntrykk, sier Valakari om prosessen før han valgte Tromsø.

I tillegg til trenerkarrieren, har 44-åringen hatt en suksessfull spillerkarriere, og spilte blant annet for skotske Motherwell, engelske Derby County i både Premier League og nest øverste divisjon, i tillegg til noen sesonger for FC Dallas i MLS, samt et par klubber i Finland.

Annen filosofi

Tromsø-kaptein Simen Wangberg er fornøyd med Valakaris inntreden i laget, og har et godt inntrykk så langt.

- Simo har kommet inn med sin filosofi og sin måte å tenke fotball på. Det er possessionorientert hvor vi skal styre mye av tempoet selv i kampen, og sette opp folk i de rette posisjonene, slik at vi kan få et etablert angrepsspill som skal gi mulighet til å skape en del gode sjanser, sier Wangberg til Nettavisen.

- På den korte tiden vi har hatt, så synes jeg vi begynner å tenke likt alle sammen. Det er jo gledelig å se, selv om det ikke ble tre poeng mot Molde, sier Wangberg.

Valakari så selv en del han likte i sin første kamp som TIL-trener, og skrøt av atmosfæren på Alfheim, som hadde sitt høyeste tilskuertall i Eliteserien denne sesongen.

- Vi skapte kanskje litt flere sjanser, det var en litt annen struktur i spillet vårt. Jeg likte intensiteten guttene hadde da vi forsvarte oss, og hvordan vi presset dem. Vi satte dem under litt press – man må også huske på at Molde er et bra lag, sier Valakari til Nettavisen.

Ett av grepene Valakari har gjort, er å bruke Morten Gamst Pedersen i den dype rollen på midtbanen i en 433-formasjon. Det medførte noen litt skumle balltap mot Molde, men også mye positivt fremover på banen i en kamp hvor Tromsø hadde ballen i 65 prosent av tiden.

- Ja, men slik er det i fotball og filosofien. Jeg ønsker å kontrollere ballen, og jeg synes vi gjorde det. Å kontrollere ballen slik vi gjorde det; det er en måte å forsvare seg på også, forklarer finnen, som likte hva han så fra den tidligere Premier League-proffen.

DYPERE ROLLE: Tromsøs Morten Gamst Pedersen fikk en litt annen rolle enn tidligere i møtet med Molde.

- Han var fantastisk. Han satte rytmen i spillet vårt. Han var alltid ledig, slik at vi kunne bruke ham. Så fikk vi Gjermund Åsen og Christian Landu Landu litt høyere med løpskraften sin. Men man må huske at det var mot dette laget, fordi de spilte 343. På onsdag mot LSK blir det annerledes, for de spiller 442, sier Valakari til Nettavisen.

Marginer

En som var godt fornøyd etter kampen søndag, og som tok seg god tid til å stille opp på bilder og veksle noen ord med lokale supportere etter kampen, var Ole Gunnar Solskjær. Han ble ikke overrasket over grepene Valakari har gjort så langt.

- Vi fikk akkurat det vi forventet. Et lag som skulle spille ball og tok litt risiko, med mye energi, mye smil og entusiasme som prøvde. Men så vet vi at de har hatt litt motgang. Et lag i motgang, spillere i motgang, de får ikke marginene med seg og det fikk de heller ikke nå, sier Solskjær til Nettavisen.

- Med marginer med seg, hadde de vunnet kampen, sier Solskjær, som selv har opplevd hvordan det er å kjempe i nedrykksstriden da han var i Cardiff.

Wangberg poengterte etter kampen at laget manglet litt kvalitet inne i begge sekstenmeterne mot Molde, noe også Valakari var enig i.

- Guttene ga alt de hadde. Vi er veldig skuffet over resultatet, men slik er fotball. Man må ta sjansene sine, det gjorde ikke vi, sier en litt skuffet Valakari til Nettavisen etter kampslutt, som er fullt klar over alvoret i sin nye klubb.

- Det er en veldig vanskelig situasjon. Det vet vi. Vi kan ikke gjemme oss. Vi må få frem brystkassa og kjempe videre. Tabellsituasjonen kan ikke bli verre, avslutter Valakari.

