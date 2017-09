Vålerenga er ikke friskmeldt

Ohi Omoijuanfo var kampens store spiller da han og Stabæk kom nådeløst tilbake.

STABÆK - VÅLERENGA 4-2:

NADDERUD STADION: (Nettavisen): Stabæk tok imot Vålerenga på Nadderud lørdag. Med seier kunne hjemmelaget ta et stort steg bort fra nedrykkskampen, mens bortelaget var ute etter å gjenta den gode prestasjonen mot Brann i forrige runde. Vålerenga har et brukbart tak på Stabæk på Nadderud og stod med tre seire på de siste seks oppgjørene før lørdagens kamp.

Robert Lundström presenterte seg tidlig. Allerede etter ett minutt avanserte han med et godt raid langs høyrekanten, en tunnel på en Stabæk-forsvarer og et godt, lavt innlegg til Chidera Ejuke, men avslutningen gikk langt utenfor.



Store sjanser til begge lag

Hjemmelaget produserte kampens første virkelig store sjanse etter seks minutter. Ronald Pimentel fosset fremover på sin høyreside. Han serverte så Moussa Njie med et godt slått innlegg på bakre stolpe, men en helt ensom Njie sendte avslutningen over og utenfor. De neste 20 minuttene svingte spillet mye og tilbake uten at noen av lagene klarte å produsere de store mulighetene. Stabæk hadde flere positive initiativ langs sine flanker, mens Vålerenga så ut til å ha beholdt litt av den energien som senket Brann i forrige serierunde.

Vålerengas Daniel Berntsen markerte seg i første omgang med god ballbehandling. Etter 28 minutter tok han med seg ballen innover i banen og fant Ejuke på motsatt side. Han vendte innover for å skru ballen i hjørnet, men skuddet ble blokkert. Godt initiativ fra bortelaget og Ejuke og Berntsen begynte å vise hvorfor de får gjentagende tillit av trener Ronny Deila.

Tre minutter senere ble Ohi spilt igjennom for Stabæk, men alene med Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey var det sistnevnte som gikk seirende ut. Minuttet etterpå fikk Ohi en ny god sjanse til å sende Stabæk i ledelsen. Moussa Njie slo et godt, lavt innlegg fra venstresiden, men inne foran mål bommet Ohi på ballen da han skulle sende den mot mål.

Grindheim med frisparkperle

Ti minutter før pause fikk publikum servert to kjempesjanser, én til hvert lag. Først var det Vålerengas Simen Juklerød som kom seg fri på sin venstreside og avsluttet rett på keeper John Rune Alvbåge.

Han avverget scoring, men glapp ballen rett i beina på Henrik Kjelsrud Johansen. Johansen avsluttet igjen rett på Alvbåge, og Stabæk kontret langs høyresiden. Helt fremme ved cornerflagget slo Pimentel et godt innlegg hvor ballen til slutt rullet langs mållinja i søken etter et Stabæk-bein. Der burde det stått 1-0 til hjemmelaget.

To minutter senere var det klart for 1-0, og det på vakkert vis. Vålerenga fikk frispark på 20 meter og Christian Grindheim stilte seg klar. Kapteinen sendte av gårde et perfekt slått frispark rett i krysset, utagbart for keeper Alvbåge. 34-åringens tredje seriescoring, men han var ikke ferdig der.

Rett før dommeren blåste til pause var han på ferde igjen. Han tok ballen flott ned innenfor Stabæks boks og sendte av gårde en volley rett i hjørnet bak Stabæks keeper. Svak markering av hjemmelagets forsvar sørget for et vanskelig utgangspunkt for andreomgangen.

Førsteomgang var en underholdende affære på småkalde Nadderud, med flere gode sjanser til begge lag og en resultattavle som fort kunne vist flere scoringer.

Ohi ga Stabæk håp

Lite skjedde i andreomgang før det var spilt 14 minutter. Moussa Njie fosset fremover på sin venstreside. Etter å ha passert Robert Lundström gikk han rett på mål. Avslutningen ble reddet av en god Adam Larsen Kwarasey.

Returen gikk ti meter ut i banen og havnet hos Ohi. Han trikset seg forbi et par Vålerenga-forsvarere og sendte avslutningen i nettaket. Stabæk reduserte til 1-2 og sørget for mer spenning i kampen, med Ohis 16. scoring for sesongen.

Nervøse Vålerenga

Da så det ut til at nervene tok overhånd for Vålerenga. Like etter scoringen skrek hele Stabæk på straffespark da Ohi gikk ned innenfor sekstenmeteren, men dommeren vinket spillet videre. Like etter fikk bærumslaget nok en gang lønn for en god start på andreomgang.

Etter å ha bommet på flere store målsjanser i første omgang var det et liggende skudd fra tilnærmet død vinkel som sørget for at Tortol Lumanza utlignet for hjemmelaget, etter 59 minutter.

Fire minutter senere var det duket for en stor mulighet for innbytter Franck Boli. Et godt slått innlegg fant ivorianeren rett foran mål, men han klarte på utrolig vis å sette ballen utenfor.

63 minutter var spilt da det var Vålerengas tur til å rope på straffespark. En høy ball gikk i armen til hjemmelagets Jeppe Arctander Moe og skiftet retning. Fra pressetribunen så straffesparket krystallklart ut, men dommeren vinket spillet videre. Noen minutter senere kom målscorer Ohi alene mot Vålerengas Kwarasey, og i kamp om ballen gikk storscoreren i bakken. Hele stadion skrek nok en gang på straffespark, men dommer Tore Hansen nektet å blåse.

I stedet var det Ohi som fikk gult kort for filming, til store protester fra både Stabæk-apparatet og ikke minst Ohi selv, som var nær ved å bli utvist.

«Rykker ned, rykker ned!»

Med 15 minutter igjen på klokka eksploderte Stabæk-fansen. Hugo Vetlesen fikk ballen på kanten av sekstenmeteren og vendte elegant innover mot mål med ballen. Inne foran kassa ventet selvfølgelig Ohi, som skled inn ledermålet. 3-2 til hjemmelaget og en utrolig snuoperasjon var et faktum, etter å ha ligget under med to mål til pause.

Da gikk også Vålerenga-laget fullstendig opp i liminga, og fem minutter etter Ohis scoring, var det hjemmelagets Franck Boli som fikk æren av å øke Stabæks ledelse med sin første scoring for sesongen.

Stabæk-trener Toni Ordinas reagerte med å løpe skrikende, bak trenerbenken for å feire med fansen. Samuel Fridjonsson fikk en god mulighet, med et skudd som strøk kryssstanga og gikk over, men det hindret ikke Stabæk-fansen i å synge «Rykker ned, rykker ned!» i retning gjestene fra Oslo, som kjemper for å holde seg ute av den tunge nedrykksstriden.

