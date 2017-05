Vålerenga forlenget Rosenborg-marerittet

ANNONSE

VÅLERENGA - ROSENBORG 1-1:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): For fire runder siden så Rosenborg uslåelige ut, og så nærmest ut til å ha avgjort serien med 19 poeng på de sju første kampene.

Men så stoppet det opp for trønderne.

Tre svært skuffende kamper, med uavgjort borte mot Stabæk før det ble ett poeng på to kamper hjemme mot Tromsø og Lillestrøm, har sørget for at det igjen er spenning i toppen av norsk eliteserie, og søndag kveld jaktet trønderne en etterlengtet trepoenger mot et Vålerenga-lag som har slitt i starten av sesongen.

Og lenge så det ut til at Milan Jevtovics scoring på overtid i første omgang skulle gi Rosenborg nettopp det.

Men mot slutten av kampen dukket innbytter Herman Stengel opp etter en Vålerenga-corner, dunket inn utligningen, og sørget for at Rosenborgs rekke med seriekamper uten seiere utvidet seg til fire.

Det betyr at trønderne fortsatt befinner seg på toppen av tabellen, men bak dem er det svært jevnt. Ned til Molde på sjuendeplass skiller det bare fem poeng.

- Tungt

- Er det ikke det dere vil ha, da? spør Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen retorisk når Nettavisen minner ham om den jevne tabellen etter kampen.

Trønderen lar seg ikke stresse av at Rosenborg er inne i sin lengste rekke med kamper uten seier under hans styre. 2013-sesongen var sist gang de sorte og hvite gikk så lenge uten en trepoenger.

- Vi ser på vår prestasjon, og i dag er det en klar stigning i forhold til hva vi har gjort de siste kampene. Nå skaper vi sjanser. Så handler det om å omsette dem til mål, sier Rosenborg-treneren.

Rosenborg-keeper André Hansen var kampens beste spiller i en svært underholdende kamp mellom to angrepsvillige lag på Ullevaal Stadion. Han innrømmer at den seiersløse rekken med kampen tærer på.

- Det er litt tungt, sier han.

- Særlig når vi mister seieren i de siste ti minuttene i to kamper på rad. Det er det som er det tyngste. At vi mister de fire poengene.

- Sitter i hodene

Både Vålerenga søndag kveld og Lillestrøm sist helg utlignet Rosenborgs ledelse i sluttminuttene. I tillegg ledet laget også 1-0 mot Tromsø i kampen før det, men ga fra seg ledelsen og tapte til slutt 1-2 på eget gress.

- Det er vår egen feil. Vi har så mye kvalitet i laget til å sette både to og tre i dag. I de to foregående kampene er det også vi som styrer sjappa helt fram til vi scorer, og litt etter det også. Så mister vi det litt. Det er vårt problem.

- Sitter det i hodene deres?

- Jeg tror det er mer mentalt enn ferdighetsmessig, ja, svarer Rosenborg-keeperen.

- Det er ekstremt mange gode fotballspillere fortsatt i Rosenborg. Det handler mer om at vi leter etter godfølelsen mentalt. Og det blir ikke lettere av at vi mister ledelsen mot slutten av kampene. Seiere hjelper mentalt, uansett hvordan du har spilt.

Stengel: - Fortjente seieren

Rosenborg tok ledelsen mot Vålerenga på overtid i første omgang, da Milan Jevtovic spilte vegg med Mike Jensen og curlet ballen inn nede ved stolperota bak Vålerenga-keeper Marcus Sandberg.

Men foran et godt besøkt Ullevaal, med over 13.000 betalende tilskuere, ga ikke vertene opp, og fikk sin utligning seks minutter før slutt ved innbytter Herman Stengel.

- Det var deilig, selvfølgelig. Det var gøy. Men jeg synes vi fortjente mer, egentlig, sier Stengel til Nettavisen.

- Jeg synes vi fortjente tre poeng. Det var kjedelig at vi slapp inn det målet rett før pause, det hjalp Rosenborg litt. Men jeg synes fortsatt vi fortjente tre poeng.

- Lenge siden jeg har kost meg som dette

Også Vålerenga-trener Ronny Deila var fornøyd med forestillingen på Ullevaal.

- Det var en flott fotballkamp mellom to gode lag, og en herlig ramme. Det er lenge siden jeg har kost meg som jeg gjorde det i dag. Dette er den første kampen i år som jeg virkelig føler det var en nerve i kampen. Jeg er dritstolt av laget. Det var nydelig, sier Deila til Nettavisen etter kampen.

Selv om han koste seg, mener også Deila at Vålerenga fortjente tre poeng.

UAVGJORT: Nicklas Bendtner blir taklet av Jonatan Tollås Nation (t.v.) under eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Rosenborg, der vertene sørget for uavgjort med en sen utligning.

- Jeg er selvfølgelig irritert for at vi ikke vinner kampen. Men det var deilig å se den gå inn. Det er stor forskjell på 1-1 og å tape 1-0, sier Deila, som ikke våger å lette fra bakken helt ennå.

- Det er tre dager siden vi holdt på å tape for et 3.-divisjonslag, så vi skal ikke ta av, sier Vålerenga-treneren.

Mål på overtid

En underholdende førsteomgang på Ullevaal så ut til å ende målløst, men på overtid ville Milan Jevtovic det annerledes. 23-åringens 1-0-scoring fikk hele sydenden av Ullevaal Stadion - okkupert av trøndere i svart og hvitt - til å eksplodere, og Kjenrne sang at Rosenborg var «hele Norges nummer én».

1-0: Milan Jevtovic setter inn 1-0 til Rosenborg på overtid av første omgang.

Det stemte da også, for med scoringen økte Rosenborg forspranget til lagene bak på tabellen til tre poeng.

Etter hvilen skapte Rosenborg den første målsjansen, da Mike Jensen fikk avslutte fra kort hold, men Marcus Sandberg fikk hele kroppen bak ballen på danskens forsøk.

Like etterpå var det Daniel Fredheim Holms tur til å prøve seg, og den tidligere Rosenborg-spilleren var da også virkelig nær en Vålerenga-utligning. Halve Ullevaal reiste seg og jublet da angriperen curlet ballen forbi André Hansen, men ballen snek seg også like utenfor stolpen.

Like nære var Nicklas Bendtner for Rosenborg minuttet etterpå da dansken fikk ballen med ryggen mot mål, tverrvendte, og fikk skutt, men også denne gangen snek ballen seg utenfor.

Stengel-utligning

Men så skulle alt handle om Vålerenga. Vertene satte inn et ekstra gir i jakten på utligning, og trykket Rosenborg langt tilbake på banen. Noen ordentlig farlige sjanser klarte de ikke å skape, men det var i hvert fall nok til å øke stemningen betraktelig på tribunen.

GIKK MOT SEIER: Rosenborg så lenge ut til å kunne juble over tre poeng etter Milan Jevtovic' 1-0-scoring, men Herman Stengel ødela festen for trønderne.

Rosenborg så ut til å ri av stormen, og gikk mot tre kjærkomne poeng, da Vålerenga fikk corner seks minutter før slutt.

Gjestene fikk ikke klarert, og ballen havnet i beina på innbytter Herman Stengel. 21-åringen lukket øynene, dunket til, og André Hansen hadde ingen mulighet til å stoppe den kraftfulle avslutningen.

Nå var det Klanens tur til å synge av full hals, og i minuttene som gjensto var begge lag lystne på tre poeng. Vålerenga-keeper Marcus Sandberg holdt på å klusse det til for eget lag på overtid med en svak klarering, men Fredrik Midtsjøs avslutning ble reddet av Jonatan Tollås Nations hode, og kampen endte 1-1.

Ikke bekymret

Men på tross av rekken uten seiere er ikke Rosenborg-keeper André Hansen nevneverdig bekymret på sitt eget lags vegne.

- Vi ledet vel med to-tre poeng på sommeren i fjor også, sier han om den jevne ligatabellen.

- Men det er flere lag som er med?

- Det er helt riktig. Men når vi har tatt tre av tolv poeng på de siste fire kampene, så skjønner du hvorfor det er så tett. Hadde vi vunnet normalt med poeng på de dagene der, ville vi kanskje stått med ni av tolv. Da hadde vi ledet med sju-åtte poeng.

- Tror du at dere vil rykke ifra i andre halvdel av sesongen, som dere gjorde i fjor?

- Ja, det tror jeg. Vi har ikke vært opp mot maksnivå ennå. Og ja, det har gått en periode nå, men når vi finner det maksnivået er det ingen lag i Norge som er i nærheten av oss, svarer Hansen.

- Men at det blir tettere enn det har vært de siste årene, kan hende. Det får vi nesten håpe på også, for norsk fotball sin del.

