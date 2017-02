Vålerenga har signert Bård Finne (22)

ANNONSE

Vålerenga og Bård Finne (22) har fredag blitt enige om en kontrakt som strekker seg over fire år.

Det melder klubben på sine nettsider.

Ronny Deila er veldig glad for at bergenseren nå er klar for Vålerenga.

- Bård er i den rette alderen, og har kanskje den beste tiden i karrieren foran seg. Han er en spennende spiller, som kan bekle både en rolle på kanten og i midten. Det kommer til å gi oss enda mer angrepskraft og større konkurranse, sier Deila til Vålerengas nettsider.

Les også: Finne scoret sitt første for Köln

Les også: Finne scoret i Heidenheim-seier

Den medisinske testen gjenstår, men spissen slutter seg til Vålerenga-troppen som er på Marbella allerede neste uke. Klubben omtaler det kun som formaliteter, og melder at 22-åringen er klar for klubben.

Finne startet sin proffkarriere i Brann, før han dro til tysk Bundesliga og FC Köln i 2013. Der spilte han ti kamper og scoret ett mål, før han dro videre til FC Heidenheim på nivå to i Tyskland i januar 2016.

Kun ett innhopp



Finne har fått lite tillit i Heidenheim den siste tiden. Ifølge BA.no har han kun fått ett innhopp på tre minutter siden serien startet igjen i 2017.

– Mitt eneste fokus nå er å jobbe hardt for å spille mer. Jeg er ikke fryktelig langt unna, og jeg har jobbet hardt i vinterpausen, sa Finne til BA i januar.

Bergensavisen spurte Finne om det var aktuelt å komme tilbake til Brann:

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg vil kjempe hardt for å få spilletid der jeg er nå, sa Finne til BA for litt over en måned siden.

- Aldri spille for annen norsk klubb



Det var mange som stusset da Finne bestemte seg for å dra til Köln, og Brann skal ha strukket seg langt i et forsøk på å beholde juvelen i Bergen før Finne dro utenlands.

- Vi har ingenting å utsette på Brann eller måten klubben har behandlet spilleren på. Problemet er at tiden er moden for andre utfordringer, uttalte Finnes agent Stig Lillejord til TV2.no da.

Etter suksess med U19-landslaget ønsket Finne seg større utfordringer, og ønsket ikke å skrive ny kontrakt med Brann. På den tiden var det imidlertid ikke aktuelt med andre norske klubber.

- Du vil aldri se Bård Finne spille for noen annen norsk klubb enn Brann! uttalte Lillejord.

Nå skal altså stortalentet returnere til moderlandet, og skal spille mot Brann for Vålerenga kommende sesongen.

Bård Finne skal spille med drakt nummer 11 i Vålerenga.

Reaksjonene på Finnes klubbvalg har ikke latt vente på seg:

Lurte fælt på hvorfor Bård Finne trenda på Twitter, gutten er klar for Enga gitt! Stas! #Enga — Espen A. Solhaug (@EspenSolhaug) 24. februar 2017

Bård Finne til vif ja. Piss meg i øret. #skbrann — Geddimannen (@geddiermannen) 24. februar 2017

Bård Finne elsker Vålerenga Hurra Hurra #oslosstolthet — VIF-Klanen (@klanen) 24. februar 2017

Bård Finne. Den så jeg ikke komme. Tilfører kvalitet og bredde i Vålerengas angrepsrekke. 22 år - og et stikk til Bergen. Flotte greier. — Robin Grov (@RobinGrov) 24. februar 2017

Sett denne?