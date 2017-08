Vålerenga slår tilbake mot TV 2-artikkel

TV 2 hevder at Vålerenga har tilbudt Tor-Kristian Karlsen rollen som sportslig leder. Det avviser Oslo-klubben.

Torsdag presenterte TV 2 nyheten om at Tor-Kristian Karlsen blir ny sportslig leder i Start. Karlsen har fortid i en rekke klubber, der storklubben Monaco skiller seg ut som den mest kjente.

I samme artikkel skrev TV 2 at Karlsen også hadde fått et tilsvarende tilbud fra Vålerenga.

Det avviser Vålerenga nå i en pressemelding.

Oslo-klubben skriver at etter at Kjetil Rekdal og klubben i vinter ble enige om å gå hver sin vei, bestemte Vålerenga seg for å avvente ansettelsen av en ny sportslig leder. Vålerenga skriver at de har hatt samtaler med flere personer innen fotballen for å kartlegge hva slags kompetanse som kreves til en slik stilling.

- Når det er sagt vil vi på det sterkeste avvise at noen som helst har fått et ansettelsestilbud fra klubben, eller på noen som helst annen måte kan sitte med et inntrykk av at man har fått et tilbud, som deretter er vraket til fordel for annen klubb, skriver daglig leder i Vålerenga, Erik Espeseth, i pressemeldingen.

- Dette er direkte feil, og dårlig kildehåndtering av TV 2, fortsetter han.

TV 2 har valgt å ikke endre sin artikkel, og står på sitt i saken.

- TV 2 står selvsagt ved opplysningene i saken, som er basert på vårt kildenett. Vi har pratet med VIF, og registrerer at vi er uenige om hvordan dialogen har foregått. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken, skriver redaksjonssjef for sport på TV2.no, Tore Rørtveit, i en sms til Nettavisen.