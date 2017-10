Vålerenga slo Haugesund og tok et stort steg vekk fra nedrykk

Dominerte fra ende til annen mot gjestene fra vest.

VÅLERENGA - HAUGESUND 3-0:

Vålerenga tok et kjempesteg ut av nedrykkssumpa etter å ha vunnet 3-0 mot Haugesund hjemme på Intility Arena. Tre poeng gjør at Ronny Deilas menn kan puste litt mer lettet ut i kampen mot nedrykk.

Herman Stengel hamret inn et straffespark midtveis i første omgang, før Henrik Kjelsrud Johansen doblet ledelsen for Vålerenga. Simen Juklerød fastsatte resultatet til 3-0 like før slutt.

Juklerøds scoring var av den herlige sorten der han vendte unna flere spillere før han vridde ballen i det lengste krysset. Flere eksperter var meget imponert over 23-åringens nydelige scoring.

- Lionel Juklerød, skrev TV 2s ekspert Jesper Mathisen, som var tydelig imponert over den herlige scoringen.

Også Eurosport-kommentator Jørgen Klem applauderte Vålerenga-spillerens herlige scoring.

Også Vålerenga-legenden Freddy dos Santos var imponert.

- Det var deilig, jeg fikk beskjed om å skyte istedenfor for å slippe ballen slik jeg gjorde i første omgang. I dag gikk det bra, så det er veldig morsomt, sa Juklerød til Eurosport etter kampen.

Seieren betyr at Vålerenga hopper opp til 10. plass i Eliteserien etter 24 kamper spilt av årets sesong. De har nå fem poeng ned til Aalesund og Tromsø som ligger på direkte nedrykksplass.

- I dag viser gutta hva som bor i det laget her. Det er vanvittig press på ballfører, vi er direkte og skaper masse sjanser på et lag som vanligvis ikke får mye målsjanser mot seg. Så jeg sier til gutta dette er å ta med seg, og skjønne hvor bra vi kan være når vi er på vårt beste, sa Vålerenga-trener Ronny Deila til Eurosport etter kampen.

Haugesund og Eirik Horneland blir værende på 5. plass etter like mange kamper spilt. Det er kun seks poeng ned til Vålerenga.

- Jeg synes Vålerenga er gode, de spiller oss ut. Vi er med litt i første omgang, men i andre omgang er vi ikke med i det hele tatt. Det er sjelden du ser et Haugesund-lag med den mentale innstillingen, litt dårlig kroppspråk og litt sene til alt. Heldigvis er det ikke så ofte, så får vi slå tilbake neste søndag, sa Haugesund-trener Eirik Horneland til Eurosport etter kampen.

Kongeblå dominans



De måtte ikke vente altfor lenge på jubelen på Valle Hovin denne torsdagskvelden, dommer Rohit Saggi pekte på straffemerket etter 27 minutter etter at Alexander Stølås la Christian Grindheim i bakken på en dødball.

Fra straffemerket var Herman Stengel sikkerheten selv.

På 1-0 styrte Vålerenga store deler av banespillet i den første omgangen.

I det 34. minutt skulle det bli enda mer jubel for de fremmøtte i Oslo. Robert Lundstrøms innlegg fra høyrekanten var nydelig, og inne i boksen kunne Henrik Kjelsrud Johansen enkelt heade inn 2-0.

Det resultatet skulle stå seg til pause for de kongeblå fra Oslo Øst.

Vålerenga suste ut av startblokkene i andre omgangen også, og allerede etter 56 minutter kunne kaptein Christian Grindheim ha fjernet all tvil, men forsøket fant aldri nettmaskene.

Jakten på nummer tre



Kjelsrud Johansen tok ned et nytt innlegg fra Lundstrøm, og la ned perfekt Grindheim. Skuddet smalt rett på keeper Per Kristian Bråtveit, som fikk avverget.

Kun fire minutter senere fikk Kjelsrud Johansen sjansen selv da han ble spilt opp inne i boksen. Skuddet kom fra skrått hold, og på ny fikk Bråtveit klasket unna.

I det 71. minutt fikk Grindheim på ny sjansen, men han og angreppspiller Chidera Ejuke løp i hverandre, og avslutningen seilet til slutt utenfor Bråtveits lengste stolpe.

Bortelaget fra Haugesund hadde veldig lite å tilby offensivt i denne torsdagskampen, og måtte dermed innse at Vålerenga tok et kjempesteg ut av nedrykksstriden.

Stølås testet likevel Vålerenga-keeper Adam Larsen Kwarasey på frispark fra langt hold i det 81. minutt. Den ghanesiske landslagskeeperen fikk slått til corner.

Simen Juklerød skulle få æren av å krone en perfekt aften for Vålerenga med å skru ballen opp i Bråtveits lengste kryss like før slutt, og sikret de kongeblås tredje for kvelden.

Vålerenga vant 3-0 over Haugesund, og ligger nå fem poeng foran Aalesund og Tromsø på direkte nedrykk fra Eliteserien.

