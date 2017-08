Vålerenga snudde til seier mot Rosenborg

Henrik Kjelsrud Johansen ble den store helten for semifinale-klare Vålerenga.

ROSENBORG - VÅLERENGA 1-2:

Rosenborg fikk en god start på søndagens kvartfinale mot Vålerenga med scoring etter tolv minutters spill. Likevel slo gjestene fra Oslo nådeløst tilbake.

Først utlignet Aron Dønnum like før pause, før Henrik Kjelsrud Johansen sendte VIF i ledelsen et kvarter før slutt.

Slik spilles semifinalene:

Molde - Lillestrøm

Vålerenga - Sarpsborg 08

Kamptidspunktene vil bli fastsatt mandag.

Finalen spilles på Ullevaal 3. desember.

Uavgjort til pause



Rosenborg fikk en god start på kampen da Milan Jevtovic sendte trønderne i ledelsen etter 12 minutters spill. Serberen fikk ballen fra Matthias Vilhjalmsson. Islendingen lå inne i feltet foran VIF-målet, og da et innlegg kom fra Mike Jensen, la han ballen igjen i til Jevtovic.

Vingen fyrte av et godt skudd, som snek seg forbi keeper Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-målet.

Rosenborg så ut til å ta med seg ledelsen til pause, men bare minutter før spillerne skulle gå i garderoben, slo gjestene tilbake.

Et skudd fra Aron Dønnum gikk via foten til Birger Meling, og skiftet retning nok til at ballen forsvant i mål bak keeper Arild Østbø.

TOK LEDELSEN: Milan Jevtovic sendte Rosenborg i ledelsen mot Vålerenga.

Tok ledelsen

Etter en forholdsvis rolig andreomgang, smalt det plutselig med et kvarter igjen av kampen.

Et godt løp fra Simen Juklerød ble fulgt opp med at han la ballen inn foran Rosenborg-målet. Der ventet Henrik Kjelsrud Johansen, som stanget inn Engas andre mål for kvelden.

Spissen klarte å komme seg fri fra markeringen sin, og viste ingen nåde mot keeper Østbø.

Ikke mange minutter senere kom Vålerenga til en enorm målsjanse. Ghayas Zahid kontret mot Rosenborg-forsvaret. I duell mot keeper Østbø vippet Zahid ballen over keeperen, men ballen traff stolpen og spratt ut i feltet foran RBK-målet, der ballen etter hvert ble sparket vekk av Alex Gersbach.

I det 82. minutt jublet Rosenborg for å ha utlignet, men dommer Tom Harald Hagen lot ikke målet bli stående, da Nicklas Bendtner var offside-plassert i angrepet.

Selv med en intens sluttspurt, klarte ikke Rosenborg å score målet som ville sikret ekstraomganger på Lerkendal. Dermed sikret VIF seg en plass i semifinalene i cupen, mens Rosenborg må nøye seg med Europa League, og kampen om seriegull.

Semifinale

Med søndagens seier slo Vålerenga følge med Lillestrøm, Molde og Sarpsborg 08 i semifinalene. Sistnevnte snudde til seier mot Mjøndalen lørdag, mens Lillestrøm slo ut Stabæk.

Molde spilte tidligere søndag, og slo ut Kristiansund etter at rivalene først hadde tatt ledelsen i oppgjøret.

Etter søndagens kvartfinale, ble semifinaleoppgjørene trukket.

