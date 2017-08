Vålerenga stoppet Elverums cup-eventyr

Bunnlaget fra Obosligaen slet med å yte Vålerenga skikkelig motstand.

VÅLERENGA - ELVERUM 1-0:

Vålerenga var store favoritter før cup-kampen mot Obos-bunnlaget Elverum, og innfridde favorittstempelet.

Selv om det ikke ble noen målfest på Ullevaal Stadion, hadde Oslo-laget god kontroll på gjestene fra Hedmark. Forsvarsspiller Enar Jääger scoret kampens eneste mål, og sikret med det seieren for VIF.

Med seieren sørget Vålerenga for at det blir storkamp mellom Rosenborg og Vålerenga i kvartfinalen i cupen. Den kampen spilles i slutten av august.

Tok ledelsen



Ghayas Zahid sendte et hjørnespark inn i feltet foran Elverum-målet. Der ventet Enar Jääger, og fikk sendt ballen videre i mål.

Omtrent fem minutter senere var Oslo-klubben nære å øke ledelsen.

Ført var det Mohamed «Moa» Abdellaoue som forsøkte seg, før Ghayas Zahid fulgte opp med en ny målsjanse minuttet etter «Moas» forsøk. Vålerenga hadde god kontroll på gjestene gjennom store deler av den første omgangen, og like før pause burde hjemmelaget ha økt ledelsen.

Abdisalam Ibrahim fikk en strålende mulighet, men klarte ikke å sende ballen i det åpne målet.

STORKAMP: I kvartfinalen venter Rosenborg på Lerkendal for Vålerenga.

God kontroll

Også i den andre omgangen virket hjemmelaget å ha god kontroll på gjestene fra Obosligaen. Allerede etter to minutters spill smalt Simen Juklerød til med et skudd i stolpen av Elverum-målet.

Etter onsdagens cup-kamper, ble kvartfinalene i cupen trukket. Der ble det klart at vinneren av torsdagens kamp mellom Vålerenga og Elverum møter Rosenborg i neste runde.

Knappe ti minutter før slutt, kom Elverum seg til en god målsjanse, men skuddet fra Adnan Cirak snek seg like utenfor stolpen på Vålerenga-målet. Litt senere ønsket Elverum-spillerne straffespark, men dommer Kristoffer Hagenes valgte i stedet å belønne Erlend Eggen Persgård med et gult kort for filming. Elverums lille sluttspurt førte ikke til mål, og dermed tok Vålerenga seg videre til neste runde av cupen.

Slik spilles kvartfinalene:



Lillestrøm – Stabæk

Molde – Kristiansund

Rosenborg – Vålerenga

Mjøndalen – Sarpsborg

Kampene skal etter planen spilles lørdag 26. august.