Vålerenga vant foran glissent Ullevaal

VÅLERENGA - KRISTIANSUND 1-0:

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): «Oslos Stolthet» sang Klanen da Vålerenga tok lagets andre strake seier og klatret til sjuendeplass på eliteserietabellen etter 1-0 mot Kristiansund tirsdag.

Vålerengas trofaste tilskuere leverte igjen, men tilskuertallene tyder på at fåtallet av hovedstadens innbyggere føler den samme tilknytningen til byens eneste eliteserielag.

På det som kalles «fotballens festdag» var det kun solgt 7226 billetter. Færre tilskuere har det ikke vært på en hjemmekamp for Vålerenga på 16. mai siden Bryne var på besøk i 1986. Den gangen var det 3091 tilskuere.

Jonsson: - Trist

Fotballekspert Joacim Jonsson mener det labre publikumsoppmøte hos hovedstadens eneste eliteserielag først og fremst er trist.

- Det er trist. Jeg har sagt det tidligere; det viktigste for Eliteserien er at klubbene i de store byene leverer. Vålerenga må bli et lag som utfordrer om gullet igjen. Først da vil de trekke folk, mener Jonsson.

Keita ut i første omgang

Vålerenga hadde ballen klart mest i første omgang, men slet med å skape farligheter mot et kompakt Kristiansund-lag.

Midtveis i omgangen kom Ivan Näsberg framover fra sin backposisjon, spilte vegg med Zahid og gikk i bakken inne i sekstenmeteren i duell med Nikita Baranov. Dommer Tore Hansen viste imidlertid ikke antydninger til å blåse straffe.

Drøye fem minutter før pause forlot Muhamed Keita banen, trolig med en skade, og ble erstattet av Henrik Kjelsrud Johansen.

Rett før pause fikk Kristiansund sin største sjanse i den første omgangen. Etter litt klabb og babb havnet ballen hos Jean Alassane Mendy, som traff litt for dårlig og måtte se ballen rulle over linja, tre meter utenfor.

REGNTUNGT: Herman Stengel jubler sammen med Robert Lundström etter Vålerengas 1-0-scoring.

Scoret på første skudd på mål

Kristiansund startet den andre omgangen friskt. Etter et fint angrep havnet ballen på venstrekanten, der Sondre Sørli klinte til med venstrefoten og tvang Marcus Sandberg til å slå ballen til corner.

Få minutter senere fikk Vålerenga uttelling i motsatt ende. Ghayas Zahid rullet ballen ut på høyresiden til Robert Lundstöm, som banket inn 1-0 i lengste hjørnet, på Vålerengas første avslutning på mål.

Kvarteret før slutt fikk gjestene en gigantisk sjanse til å utligne. Etter et langt innkast havnet ballen hos Sørli, som fra kort hold avsluttet, men skuddet ble blokkert, og vertene fikk klarert.

I sluttminuttene presset Kristiansund på for en utligning, men måtte reise tomhendte hjem.

Foruten tre poeng kunne Vålerenga-fansen også glede seg over at Daniel Fredheim Holm kom inn til sin første kamp for sesongen etter å ha kommet tilbake fra kneskaden han pådro seg før seriestart.