Vålerenga vant målfest i nord

ALFHEIM STADION (Nettavisen): I deler av kampen så det nesten ut som om det bare var ett av lagene som var mentalt til stede. Vålerenga styrte mye av spillet og kom til en god mulighet. Kampens første mulighet var det derimot hjemmelaget som hadde, men Mour Sambs pasning til Gjermund Åsen var for svak til at trønderen klarte å utnytte muligheten godt nok.

Deretter skjedde mye. Særlig for bortelaget.

18 avgjørende minutter

Tromsø klarte ikke å klarere et Vålerenga-frispark langt nok, og Magnus Lekven kom til avslutning fra litt utenfor 16-meteren. Skuddet var dårlig, men endte hos Jonatan Tollås Nation. VIF-stopperen gjorde ingen feil og sendte bortelaget i ledelsen etter 7 minutter.

Litt senere ble Mikael Norø Ingebrigtsen spilt vakkert gjennom av Ulrik Yttergård Jenssen. Avslutningen, alene med keeper, endte derimot i stolpen.

Kun to minutter senere spilte Vålerenga seg godt gjennom på sin venstreside. Rasmus Lindkvist slo til slutt ballen ut til Ghayas Zahid, som enkelt satte ballen inn fra 11 meter. Bård Finne ville være med på målfesten. Finne gikk alene over store deler av banen. Og uten et ordentlig press fra Tromsø-forsvaret, skjøt han ballen i mål fra rett utenfor 16-meteren.

I det 25. minutt kom det fjerde. Mohammed Abdellaoue og Ghayas Zahid fikk spille ball inne i Tromsøs 16-meter, før førstenevnte enkelt satte ballen i nettet. Dermed var stillingen 4-0 etter kun 25 spilte minutter på Alfheim.

Med den stillingen hjalp det i hvert fall ikke at Aron Sigurdarson ti minutter før pause ikke klarte å omsette en stor sjanse, etter et innlegg fra Morten Gamst Pedersen.

Comeback?

Det var lite i begynnelsen av andreomgang som tydet på at bortelaget hadde noe å frykte, men etter timen satte Aron Sigurdarson ballen i nettet etter å ha gått inn fra venstrekanten.

Ett kvarter senere utlignet Ingebrigtsen etter at en langpasning ble stusset igjennom.

Men det holdt ikke, og Vålerenga har dermed vunnet syv av de siste åtte seriekampene mot Tromsø.