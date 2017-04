Vålerengas Sandberg med utrolig keepertabbe

ANNONSE

HAUGESUND - VÅLERENGA 4-3:

Få minutter ut i andre omgang av oppgjøret mellom Haugesund og Vålerenga satte Ibrahim Shuaibu inn et av sine enkleste mål i karrieren.

Scoringen kom etter at en enkel ball hadde spilt inn mot keeper Marcus Sandberg, men ballen spratt akkurat i det burvokteren skulle klinke den ut og dermed endte han i stedet opp med å bomme totalt på kula.

Ibrahim kunne dermed enkelt trille ballen inn i det åpne målet.

Vålerengas spillere sto vantro igjen og så ikke ut til å tro sine egne øyne, men var også rasende og påpekte nok at scoringen kom rett i etterkant av at Ivan Näsberg hadde fått seg en smell og at det var dårlig «fair play» av Ibrahim å jage ballen som ble spilt inn til keeper.

Akkurat det var imidlertid TV 2-eskpert Jesper Mathisen uenig i.

- Helt korrekt av Ibrahim å sette den i kassa. Ingen kan klage på manglende fair play der. For en tabbe av Sandberg, skrev han på Twitter.

Etter tabben slo Vålerenga voldsomt tilbake og innbytterne Mohamed Keita og Magnus Grødem scoret hvert sitt mål, men det skulle likevel ikke bli poeng på gjestene. Rett før slutt ble Fredrik Gytkjær matchvinner.

Målscorer Keita var naturlig nok svært skuffet etter tapet.

- Helt forferdelig. Vi taper to poeng. Jeg synes gutta gjør en god kamp, og vi prøver alt vi kan, sa Vålerenga-innbytter Keita til Eurosport.

Pangstart



Det var gjestene fra Oslo som fikk den første sjansen i torsdagens kamp. Robert Lundström fikk ballen inne i 16-meterfeltet og ga videre til Henrik Kjelsrud Johansen. Avslutningen fra spissen gikk like utenfor.

Rett etter smalt det i andre enden av banen. Et langt innkast fra Alexander Stølås endte opp hos Fredrik Gytkjær og dansken skjøt via en Vålerenga-spiller og i mål. Hans andre mål i Eliteserien så langt.

I det 23. minutt fikk vertene en god mulighet til å øke ledelsen. Ibrahim Shuaibu la inn fra høyre og Erik Huseklepp kom skliende, men rakk ikke fram til ballen i tide og keeper Marcus Sandberg kunne puste lettet ut.

Ibrahim var på farten igjen noen minutter senere og befant seg plutselig alene med keeper. Avslutningen, under press, gikk rett på burvokteren.

Selvmål



Etter 36 minutter kunne imidlertid ikke Sandberg stoppe Ibrahim fra å score. Huseklepp trillet gjennom til kollegaen og han gjorde ingen feil.

Det så stygt ut for gjestene fra Oslo, men like etter scoringen ble nytt håp tent. Hermann Stengel slo et frispark inn i boksen og i duellen som oppsto inne i feltet var Vegard Skjerve uheldig og headet i eget bur.

Dermed var Ronny Deilas menn tilbake i kampen og kunne gå inn til pausen kun ett mål bak vertene etter første omgang i Haugesund.

Keepertabbe



Kort tid ut i andre omgang satte altså Ibrahim inn sitt andre mål for dagen. Sandberg bommet totalt da han skulle klarere et tilbakespill og spissen var på rett sted til rett tid og trillet inn hjemmelagets mål nummer tre.

Vålerenga ga ikke opp og i det klokka passerte 70 minutter fikset innbytter Mohamed Keita nok en redusering for laget fra hovedstaden.

Klabb og babb i feltet førte til at Vålerenga kom til flere avslutninger. Ballen gikk etter hvert til Keita og han fikk en enkel jobb med å score.

Snaue ti minutter senere var lagene like langt da Magnus Grødem steg til vers inne i feltet og stanget inn Vålerengas utligningsmål.

Det skulle likevel ikke holde til poeng. Rett før slutt dukket nemlig Fredrik Gytkjær opp og gjorde sitt andre mål og sørget for 4-3.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!