Van Basten vil endre fotballen radikalt

Den legendariske nederlandske måltyven Marco van Basten har radikale tanker rundt fotballens utvikling de neste tiårene. Og 52-åringen er ingen hvem som helst i internasjonal fotball.

Van Basten er i øyeblikket teknisk direktør i Det internasjonale fotballforbundet (FIFA).

- Vi må fortsette å se etter måter å forbedre fotballen på. Vi må gjøre den mer ærlig, mer dynamisk, mer interessant, sånn at det vi tilbyr er attraktivt nok, sier nederlenderen i et intervju med den tyske storavisen Bild.

- Det er mange ulike ting som må testes ut de kommende årene, tilføyer han.

Van Basten har selv en rekke revolusjonerende forslag, og flere av dem håper han å ha på plass allerede under VM-sluttspillet i 2026. Da deltar for første gang 48 lag i turneringen.

Enkelte av 48-åringens forslag er samtidig svært kontroversielle.

Ser til rugby

Van Basten åpner for at fotballen følger etter rugbysporten, der kapteinen er den eneste på et lag som kan ta kontakt med dommeren. Et gult kort i rugby medfører i tillegg at en spiller vises ut midlertidig.

- Det at en motspiller pådrar seg gult kort i fotball, gir i øyeblikket ikke det angripende laget særlig mye, sier Van Basten.

- Én idé er å erstatte det gule kortet med en tidsstraff på enten fem eller ti minutter. Det vil skremme lagene. Det er tøft å spille 10 mot 11, eller kanskje bare med åtte eller ni. Vi vurderer også å tillate flere bytter enn tre under kampene, fortsetter han.

Det sistnevnte forslaget skal han angivelig ha fått innspill om fra én av verdens største trenerprofiler.

- I forrige måned møtte jeg Pep Guardiola (Manchester Citys trener), som spurte meg "hvorfor er ikke seks bytter mulig", sier van Basten.

Ingen straffesparkkonkurranse?

Nederlenderen ser også for seg at kamper i framtiden kan avgjøres gjennom en målkonkurranse der en spiller har åtte sekunder på å overliste keeperen. Den varianten kan erstatte dagens ekstraomganger og straffesparkkonkurranser.

- Hvert lag kan få fem forsøk. Dommeren blåser, og deretter kan spilleren føre ballen mot keeperen med start rundt 25 meter fra mål, sier FIFA-sjefen.

- Keeperen får ikke forlate målgården, og hvis han redder, er forsøket over. Det ville blitt spektakulært for tilskuerne og interessant for spillerne, tilføyer han.

Van Bastens ansvarsområde i Det internasjonale fotballforbundet spenner fra alt rundt fotballteknologi til innovasjoner rundt dommernes rolle.

Slutt på offside?

Van Basten leker også med å kaste offsideregelen på båten.

- Fotballen ligner i øyeblikket på håndball, der ni spillere og keeperen pakker seg sammen i straffefeltet. Forsvaret blir som en mur. I landhockey droppet de offsideregelen uten at det ble problemer av det, påpeker han.

Sist, men ikke minst har den gamle måltyven sett seg lei på at enkelte lag drar ned tempoet i kampen for å beskytte en knapp ledelse.

- Vi diskuterer hvordan vi skal gjøre kampene mer effektive de siste ti minuttene, sier van Basten, som også vil dele opp kampene i fire omganger.

- Da får managerne muligheten til å snakke med spillerne sine tre ganger underveis, sier nederlenderen.