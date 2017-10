Van Dijk vil fortsatt bort: - Jeg angrer ikke

Midtstopperen hinter om en overgang i januarvinduet.

En av sommerens store overgangssagaer handlet om Southamptons Virgil van Dijk og hans forsøk på å få til en overgang bort fra klubben.

Southampton satte imidlertid hardt mot hardt og nektet å innfri nederlenderens ønske om å bytte klubb. Liverpool skal ha vært svært interessert i midtstopperen, men også andre klubber skal ha vært i bildet.

Ifølge The Times skal Liverpool ha vært villig til å betale rundt 70 millioner pund for å sikre seg den tidligere Celtic-spillerens tjenester.

Etter en sommer preget av bråk er van Dijk nå tilbake i Southamptons tropp og han spilte fra start da klubben tapte mot Stoke i helgen.

Midtstopperen er likevel klar på at han fortsatt ønsker seg bort.

I et intervju gitt under den pågående landslagspausen, hinter van Dijk om at han håper det vil bli en løsning på sagaen allerede i januar.

- Jeg ønsket å ta et steg opp, men Southampton sa nei. De ønsket ikke å la meg gå. Jeg er profesjonell, så nå gir jeg alt for klubben, men halvveis gjennom sesongen, så skal vi se hva som er mulig å få til, sier han ifølge The Times.

- Jeg angrer ikke på noe, legger nederlenderen til.

Med Liverpools start på sesongen er det ingen umulighet at Anfield-klubben vil gjøre et nytt forsøk på å hente stopperen til vinteren.

De røde har sluppet inn 12 ligamål på de første sju ligakampene og klubbens forsvarsspill denne sesongen har vært under kritikk.

Liverpools jakt på van Dijk støtte imidlertid på problemer allerede tidlig i sommerens overgangsvindu da Southampton truet med å gå til sak mot klubben og hevdet at de røde hatt tatt ulovlig kontakt med stopperen.

Det endte med at Liverpool må gå ut med en offentlig unnskyldning.

Van Dijk er aktuell for det nederlandske landslaget i VM-kvalifiserings kampene mot Hviterussland og Sverige de kommende dagene.

Nasjonen ligger som nummer tre i gruppe A etter åtte kamper, tre poeng bak Sverige på plassen foran, og kan gå glipp av mesterskapet i 2018.

Mest sett siste uken