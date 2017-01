Van Gaal vil fortsette likevel

ANNONSE

Nederlenderen, som ble sparket av Manchester United i fjor etter en tung sesong på Old Trafford, sa tidligere denne uken til den nederlandske avisen De Telegraaf at "jeg tror ikke jeg kommer tilbake".

Mindre enn én dag senere snur van Gaal på spansk radio ved å fortelle at fremtiden hans "avhenger av tilbud" og at han ikke er ferdig som trener ennå.

- Jeg legger ikke opp, sa van Gaal til Cadena Ser radio.

- Jeg tok et friår, og etter det vil jeg bestemme meg for om jeg gir meg eller ikke. Det er en stor sjanse for at jeg legger opp, men det er ikke bestemt endelig, la han til.

Van Gaal avslørte at han hadde fått et tilbud fra den kriserammende spanske klubben Valencia.

- Det var for en måned siden, men jeg sa nei. Neste år kunne det kanskje vært annerledes. Det avhenger av hvordan jeg føler meg.

På spørsmål om å klargjøre sine kommentarer i tirsdagens utgave av De Telegraaf sa van Gaal at han bare hadde ment at han "kanskje" skulle gi seg.

- Men det vet jeg ikke. Det er ikke øyeblikket for å bestemme det nå, utdypet 65-åringen.

- Det er derfor jeg tok et friår før jeg skulle bestemme meg. Det spørs også hva slags andre tilbud jeg får, avsluttet manageren.

(©NTB)