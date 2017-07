Vanvittig selvmål da Inter slo Chelsea

Inter-spiller satte ballen i eget mål fra midtbanen.

Inter slo Chelsea 2-1 i treningskampen i Singapore på lørdag, i en kamp som vil bli husket for én ting: Chelseas 1-2-redusering et kvarter før slutt.

Italienerne hadde nemlig full kontroll på kampen, og det skjedde null og niks på National Stadium i det lille, asiatiske landet da innbytter Geoffry Kandogbia bestemte seg for å skape litt spenning.

Spektakulært selvmål

Franskmannen fikk ballen på egen banehalvdel, tett oppe mot midtstreken, da han bestemte seg for å spille tilbake til egen keeper.

Problemet var bare at pasningen var alt, alt for hard, og minnet mer om et skuddforsøk enn en enkel, upresset pasning. Samtidig sto keeper Daniele Padelli langt ute, og ballen føyk dermed i en herlig bue over Inter-keeperen og endte opp i det lengste krysset - mens Kandogbia og Pandelli stirret vantro på hverandre.

- Idet det skjedde absolutt ingen verdens ting, så skjer altså det der. Det er et helt vanvittig selvmål! utbrøt Viasat-kommentator Daniel Høglund.

Billig straffe

Men heldigvis for Inter og Kandogbia var det kun en treningskamp, og målet utgjorde ikke engang noen forskjell på resultatet.

For Inter var langt bedre enn et rustent Chelsea i Singapore, og kunne fort ha vunnet med større sifre enn 2-1.

Italienerne begynte kampen best, og selv om Chelsea kom bedre med utover i første omgang tok Inter ledelsen på overtid da Stevan Jovetic fikk en billig straffe etter å ha blitt lagt i bakken av César Azpilicueta.

Jovetic tok straffen selv. Forsøket ble reddet av Thibaut Courtois, men på returen var spissen fra Montenegro framme og satte ballen i nettet.

Sjokkåpning

I andre omgang gikk Inter rett i angrep, og klokka var ikke passert halvminuttet engang da Jovetic satte ballen i mål igjen. Denne gangen ble imidlertid scoringen korrekt annullert for offside.

- Der står Chelsea rett og slett igjen som Il Tempo Gigante, mens resten av bilene kjører ifra, var Viasat-kommentator Høglunds konklusjon etter sjokkåpningen på omgangen, som altså ikke resulterte i tellende scoring.

Men italienerne dominerte fullstendig mot et tafatt Chelsea-lag, der feilpasningene florerte.

Rakitic-scoring

Åtte minutter ut i omgangen var det N'Golo Kanté som ga fra seg ballen, og Inter satte i gang en eksemplarisk kontring. Ballen endte opp hos Manchester United-koblede Ivan Rakitic, som satte den sikkert i mål fra skrått hold, og Inter ledet 2-0.

- Det her har vært betegnende for starten på andre omgang: Chelsea mister ball, sa Høglund.

Chelsea virket å ha gitt opp, men det spektakulære selvmålet gjorde at engelskmennene satte i gang en sluttspurt. Noe mål ble det likevel ikke, og Inter vant altså 2-1.

Chelsea sesongåpner i Premier League lørdag 12. august mot Burnley hjemme på Stamford Bridge, mens Inter åpner mot Rafik Zekhninis Fiorentina hjemme på San Siro søndag 20. august.

