Vardy ga Leicester et glimt av håp etter å ha blitt overkjørt av Sevilla

ANNONSE

SEVILLA - LEICESTER 2-1:

Leicester har slitt med å følge opp forrige sesongs sensasjonelle seier i Premier League, men så langt har det gått bedre for laget i Champions League.

Onsdag fikk Leicester kjørt seg også på den europeiske fotballscenen.

Hjemmelaget Sevilla dominerte oppgjøret fra første spark på ballen, og Leicester slet med å få til noe som helst fremover på banen. Det spanske storlaget ledet 2-0 og hadde god kontroll på kampen da Leicester plutselig våknet til liv.

Det ikke mer enn et øyeblikks storhet som skal til for å få satt ballen i mål. Nettopp det skjedde da Jamie Vardy reduserte for Leicester. Reduseringen sørget for at Leicester fortsatt er på skuddhold til avansement i Champions League, selv om Sevilla stakk av med seieren i oppgjøret.

- Det føles litt rart etter et tap, men vi er meget tilfredse. Det viktigste er at vi scoret et bortemål. Det gjør at det blir en spennende kamp hjemme. Vi har alle sjanser, sa Kasper Schmeichel til dansk Viasat etter kampen.

Les også: Juventus vant på bortebane mot Porto

Se video: Høydepunktene fra Sevilla - Leicester:

Sevilla tok ledelsen



Etter 13 minutters spill havnet Leicester i trøbbel. Wes Morgan taklet Joaquin Correa inne i sekstenmeteren, og dommer Clement Turpin markerte for straffespark til hjemmelaget.

Correa ønsket selv å ta seg av straffesparket, men klarte ikke å få satt ballen i mål.

Kasper Schmeichel i Leicester-målet kastet seg til siden, og fikk fanget det noe svake straffesparkforsøket til Correa.

Den danske keeperen fulgte opp med flere gode redninger, men etter 25 minutters spill måtte Schmeichel gi tapt.

Sergio Escudero klinte til med et utsøkt innlegg som fant veien til Pablo Sarabia inne i sekstenmeteren. Headingen ble knallhard, og Schmeichel evnet ikke å hindre Sevilla fra å ta ledelsen i oppgjøret.

Se video: Sarabia stanget Sevilla i ledelsen:

Correa doblet

Joaquin Correa imponerte de færreste da han bommet på straffesparket i kampens første omgang. Derfor smakte det trolig godt for argentineren da han endelig fikk satt ballen i mål etter litt over en times spill.

Correa fikk ballen fra lagkameraten Stefan Jovetic og satte ballen i mål med første berøring på ballen.

Se video: Sevilla økte til 2-0:

Vardy slo tilbake

Da det så ut til å kunne bli et virkelig stygt resultat for Leicester, fikk laget et glimt av håp.

Med 20 minutter igjen av kampen kombinerte Demarai Gray og Danny Drinkwater. Sistnevnte sendte ballen videre til Jamie Vardy, som kom løpende i stor fart. Vardy gjorde som han gjorde gjennom hele forrige Premier League-sesong, og sendte dermed Leicester tilbake i kampen om avansement i Champions League.

Vardys scoring sikret Leicester det viktige bortemålet, noe som gjør at presset foran returoppgjøret senkes. Om Leicester skulle vinne den kampen 1-0, vil bortemålet sende laget videre i turneringen.

Se video: Vardy fikset det viktige bortemålet: