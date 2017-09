Vega sendte Brann til sølvplass

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Brann tok tre viktige poeng mot Sandefjord.

SANDEFJORD - BRANN 0-1:

Deyver Vega ble den store Brann-helten søndag kveld. Kantspilleren scoret kampens eneste mål mot Sandefjord, og sendte med det Brann opp på sølvplass i Eliteserien. Sarpsborg 08 ble nemlig ydmyket i Tromsø.

Bergenserne har dermed luke på to poeng ned til Saprsborg. De har dog en del poeng opp til Rosenborg på gullplass.

Sandefjord gjør det også overraskende bra denne sesongen, og ligger på sjetteplass med 30 poeng etter 22 serierunder.

Vega-scoring

Søndagens kamp ble en krig. Flamur Kastrati hadde kampens første sjanse etter et kvarter. Han mottok ballen fra Joachim Olsen Solberg, men fra skrått hold gikk avslutningen rett på Piotr Leciejewski i Brann-buret.

Etter en liten halvtime kom i stedet målet motsatt vei. Ruben Kristiansen fant Deyver Vega, som hamret ballen nede ved stolpen. 1-0 til gjestene fra Bergen.

Samme mann var farlig frempå like etter, men avslutningen gikk utenfor mål. Også Olsen Solberg og Jakob Orlov kunne scoret før hvilen, men begge brant sine sjanser.

Tverrliggertreff

I andre omgang fikk Sandefjord flere gode muligheter til å få med seg poeng fra kampen på Komplett Arena. Olsen Solberg var en trussel ved flere anledninger, men midtstopper Vito Wormgoor og målvakt Leciejewski reddet bortelaget.

Med et kvarter igjen fikk Brann to store sjanser. Kasper Skaanes stod for begge, men to lekre redninger fra Ingvar Jonsson hindret 22-åringen scoring.

Hjemmelaget fikk en kjempemulighet med ti minutter igjen på klokken. Innbytter André Sødlund vant en duell høyt i banen, og Facundo Rodriguez smalt til på halv volley. Ballen suste i tverrliggeren og ut.

Dermed ble det ikke flere mål i hvalfangerbyen, og gjestene fra Bergen tok med seg tre poeng hjem til vest.

