Veland: – Enorm skuffelse for Emery å ryke i åttedelsfinalen

Etter å ha tatt Sevilla til tre strake triumfer i europaligaen ble han hentet for å bringe mesterligasuksess til Paris-Saint Germain.

Etter å ha vunnet Ligue 1 fire ganger på rad er det nærmest underforstått for den franske klubben at det også skjer denne sesongen, men Emery og PSG har virkelig fått en hjemlig konkurrent i Monaco som er serieleder etter 25 runder.

Skulle det nå også bli exit i mesterligaen mot Barcelona, vil det være alt annet enn godt for Emery.

– PSG er i en posisjon med såpass sterk økonomi at det vil være en enorm skuffelse å ryke ut i åttedelsfinalen. Samtidig tror og håper jeg at PSG-eierne er såpass kyndige i det de driver med at de ikke bare ser at de eventuelt røk i åttedelsfinalen, men at de faktisk røk mot Barcelona, sier fotballekspert Petter Veland til NTB og fortsetter.

– Skulle de ryke ut mot Barcelona er ikke det isolert sett en stor nedtur, men det gjør presset på at de skal vinne Ligue 1 enda større.

– Hvor stor nedtur er det for Emery og PSG om laget ender opp uten verken mesterliga- eller Ligue 1-triumf?

– Det er på grensen til skandaløst med lagets ambisjoner, fastslår Veland.

PSG-SJEF: Unai Emery.

Trenger tid

Han kjenner godt til Emery etter spanjolens tid i Sevilla. Etter en noe trøblete start på tiden som PSG-sjef har laget etter hvert fått opp dampen.

– Emery er en trener som trenger litt tid for å få implementert sin fotballfilosofi. Samtidig er måten han har klart å agere over to kamper det som trigget eierne til å hente ham, forteller han og nevner Sevillas suksess i europaligaen.

– Men nå får han en virkelig utfordring. Han har tradisjonelt sett slitt enormt mot Barcelona med sine tidligere klubber, men da har han vært i langt klarere utfordrerposisjon.

God oversikt

Det er få i Norge, eller Norden for den saks skyld, som har bedre oversikt over spansk fotball enn Viasat-eksperten.

Han ser Barcelona som relativt store favoritter over to oppgjør.

– Samtidig går det lenger mellom hver gang laget virkelig imponerer. Så kan det jo hende at det er en anledning som nå trigger Barcelona-spillerne til å være seg selv 100 prosent. Messi og Luis Suárez er i kanonform, men også Neymar begynner å vise bra form.

Hjemmebanefordel

Han tror kampen i Paris blir jevn og begrunner det med at Barcelona tradisjonelt sett sliter i Frankrike. Samtidig har katalanerne hjemmebanefordel i returoppgjøret.

– Jeg tror fort Barcelona kan finne på å tape i kveld. Jeg hadde hvert fall en viss tro på det før jeg registrerte at PSG-midtstopper Thiago Silva er ute med skade.

– Samtidig vet Barcelona at de har en returkamp å gjøre det på og gjennomgangsmelodien har vært at det er på Camp Nou de avgjør, forteller han.

Veland tror uansett ikke det blir målløst på Parc des Princes.

– Barcelona har vel spilt 0-0 kun én gang denne sesongen og jeg tror ikke laget er fornøyd med det. Klarer de derimot 1-1 eller 2-2 tror jeg isolert sett de er fornøyd, forteller han og begrunner det med at PSG kan utnytte seg av bortemålsregelen på Camp Nou om det ender 0-0 i Frankrike.

